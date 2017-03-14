Prof. Raşit Tükel: Tıp Bayramı buruk geçecek; AKP sağlık çalışanlarını hak kayıplarına uğrattı

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle açıklamalarda bulundu. AKP’nin dönüşüm programının, sağlık çalışanlarını ve hekimleri ciddi hak kayıplarına uğrattığını belirten Prof. Dr. Tükel "14 Mart’ın buruk geçecek" dedi.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepeli'nin haberine göre, performansa dayalı ödeme sistemi ile hasta bakımında niteliğin değil, niceliğin öne çıkması sebebiyle hekimler çok kısa sürede, çok sayıda hasta bakmak zorunda kaldı. 2015’te acillere başvuru 110 milyon 915 bin oldu. Sağlıkta şiddet ise giderek artıyor. Hekimler, tıp bayramı haftası boyunca AKP hükümetinin Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın yol açtığı sorunları dile getirecek. Nitelikli çalışma koşulları talep edecek. İstanbul Tabip Odası, bugün, saat 12.00’de Taksim Atatürk Anıtı’na çelenk bırakacak. Hekimler, 19 Mart Pazar günü de saat 12.00’de Tünel’den Galatasaray Meydanı’na beyaz önlükleri ile yürüyecek.

11 milyondan fazla MR

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, 14 Mart’ın buruk geçeceğini belirterek, AKP’nin dönüşüm programının, sağlık çalışanlarını ve hekimleri ciddi hak kayıplarına uğrattığını belirtti. "Sağlık hizmetlerinde yeri doldurulamaz boşluk oluşturuldu. Hastalar da mağdur edildi. Hastalar müşteri gibi değerlendiriliyor" diyen Tükel, özetle şunları söyledi:

"14 Mart’a girerken temel taleplerimizin ilkini kamu görevinden ihraç edilen, emeğin, demokrasinin, iyi hekimlik değerlerinin savunucusu olan meslektaşlarımızın bir an önce hastalarına ve öğrencilerine kavuşması oluşturuyor. 14 yıldır sürdürülen dönüşüm programının performansa dayalı ödeme sistemiyle, nitelikli sağlık hizmeti sunmanın koşulları giderek ortadan kalktı. Sağlık Bakanlığı’nın verdiği istatistiklerle gördük ki rekor artışlar yaşandı. 2015’te 11 milyondan fazla MR çekildi, 13 milyondan BT (bilgisayarlı tomografi) çekildi. 2015’te acillere başvuru 110 milyon 915 bin. Biz, hastaya yeterli süre ayırmamıza olanak sağlayacak düzenlemelerle, nitelikli sağlık hizmeti sunmak, emeğimizin karşılığı olan emekliliğe yansıyan güvenceli ücretler, çalışma sürelerinin uluslararası normlara göre düzenlenmesini istiyoruz. Sağlıkta şiddet artıyor. Sağlık personeline şiddet uygulandığında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören bir madde TCK’ye eklenmeli. 14 yıldır yanlış olan politikaların terk edilmesini savunuyoruz."

"Bayramlar eskidendi"

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez ise hekimlerin bayram kutlayacak keyfinin kalmadığını belirterek “Bu yıl 14 Mart’a, KHK vurgusu damga vuracak. Çok sayıda meslektaşımız yerinden edildi. Hekimler, demokatik bir ortam istiyor” dedi.