Prof. Özkan iş başında; Türkiye'nin 6. yüz nakli başladı

Türkiye'nin 6. yüz nakli ameliyatı Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen Muhittin Turan'ın yüzünün Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 8 saat süren operasyonla alınarak Akdeniz Üniversitesi'ne getirilmesiyle başladı. Turan’ın yüzü, 5 yıl önce fareyi av tüfeğiyle vurmak isterken yüzüne gelen saçmalarla yaralanan Salih Üslün’e nakledilecek.

2 gün önce motosikletiyle kaza yapan ve dün kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 31 yaşındaki simitçi Muhittin Turan'ın organlarının ve yüzünün ailesi tarafından bağışlanmasının ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik ve Rekontsrüktif Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Ömer Özkan, Özel Medstar Antalya Hastanesi’ne geldi. Özkan, yüzü almak için dün gece 23.00'te ekibiyle operasyona başladı. Yaklaşık 8 saat süren operasyonla Turan'ın tüm saçlı derisi, göz kapakları, alt ve üst çene, burun, dilin yarısı başarıyla alındı.



Yüzü alan Özkan, 07.15 sıralarında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne geldi. Özkan, burada kendisini bekleyen gazetecilere "Her şey gayet yolunda" dedi.

Yüz nakli ameliyatı saat 07. 30 sıralarında başladı.

9 aylık hamile Özlenen Özkan da ameliyata girdi

Bu sırada Ömer Özkan'ın 9 aylık hamile eşi Doç. Dr. Özlenen Özkan da 54 yaşındaki Salih Üslün'ün yüzünü nakil için hazırladı. 5 yıl önce samanlığında fareyi av tüfeğiyle vurmak isterken yerden seken saçmaların yüzünü parçaladığı Üslün'ün yüzü de 5 saatlik operasyon ile hazırlandı.



Öte yandan Muhittin Turan'ın kalbinin Akdeniz Üniversitesi'nde Ahmet Arı isimli bir vatandaşa nakledileceği bildirildi. Turan'ın bir böbreğinin Konya'da diğer böbreğinin Akdeniz Üniversitesi'nde, akciğerinin İstanbul'da karaciğerinin ise Malatya'daki ismi henüz belirlenmeyen hastalara nakledileceği bildirildi.



Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonucu özel bir hastaneye kaldırılan 31 yaşındaki Muhittin Turan'ın beyin ölümü gerçekleşmiş ve ailesi iç organlarının yanı sıra yüz, kol ve bacaklarını da bağışlama kararı almış, organ bağışının kabul edilmesinin ardından naklin gerçekleştirileceği hastalara yönelik yapılan inceleme sonucu yüzün, Edirne'de yaşayan Salih Üslün'e nakledilmesine karar verilmişti.

Türkiye'nin yüz nakli serüveni

Dünya'da Fransa'dan sonra en fazla yüz naklinin yapıldığı Türkiye'nin yüz nakli macerası 21 Ocak 2012 tarihinde başlamıştı. Uşak'ta intihar eden Ahmet Kaya'nın yüzünün ailesi tarafından bağışlanmasının ardından Kaya'dan alınan yüz Türkiye ve dünyada ses getiren bir ameliyatla Manavgat ilçesi Gebece köyünde yaşayan ve 40 günlükken beşiğinde uyuduğu sırada evlerinde çıkan yangında alev alan battaniyenin üzerine düşmesi sonucu yüzü yanan Uğur Acar'a nakledildi. Başarılı geçen ameliyatın ardından Acar, Türk ve dünya basının ilgi odağı oldu.



Türkiye'nin ikinci yüz nakli ameliyatı Hacettepe Üniversitesinde Cengiz Gül'e, üçüncü yüz nakli ameliyatı Gazi Üniversitesinde Hatice Nergis'e, dördüncü yüz nakli ise yine Akdeniz Üniversitesinde Turan Çolak'a yapılmıştı. Türkiye’nin 5. yüz nakli ise 35 gün önce yine Akdeniz Üniversitesi'nde Recep Sert'e yapılmıştı. Sakalları çıkan Sert'in tedavisi ise Akdeniz Üniversitesi'nde sürüyor.