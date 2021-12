Prof. Özgür Demirtaş: Sayın Oray Eğin benimle ilgili bir köşe yazısı yazmış; baştan aşağıya yalan ve yanlış bilgiler ve iftiralar ile dolu

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olacak iddiasının ardından kendisi ile “Kemal Kılıçdaroğlu’na Cumhurbaşkanı adayının nasıl olması gerektiğine dair sunum yapmış” diye yazan HaberTürk yazarı Oray Eğin’e yanıt verdi. Demirtaş, “Külliyen yalan. Hayatımda hiçbir siyasetçiye sunum yapmadım” dedi.

HaberTürk yazarı Oray Eğin, Demirtaş’ın CHP’nin adayı olacak iddiasının ardından 28 Ekim’deki yazısında “CHP’nin potansiyel Cumhurbaşkanı adayı bu yanlış öngörülerle mi ülke yönetmeye talip oluyor? Talip oluyor demem boşuna değil, zira benim de aldığım bilgilere göre Demirtaş bizzat Kemal Kılıçdaroğlu’na Cumhurbaşkanı adayının nasıl olması gerektiğine dair sunum yapmış. Herhalde “Cumhurbaşkanı adayının YouTube kanalı olmalı, Twitter’da aktif olmalı,” gibi önerilerle gitti. Kılıçdaroğlu’nun bildiğimiz kibarlığıyla dinlediği, çok da aklına yatmadığı ortada. Zaten kendisi Cumhurbaşkanı olmanın yollarını arıyor, bu yüzden giderek tonunu sertleştirdi ve çıkışlar yapmaya başladı. Kaldı ki muhalefetin elinde İlhan Kesici ve Durmuş Yılmaz gibi ekonomiden anlayan birkaç tane kuvvetli isim zaten var, ama YouTube kanalları yok. Demirtaş da kendi adaylığının bir fantezi olduğunu fark edince, CHP’den bu yönde sinyal gelmeyince devreye Hürriyet’i ve kullanışlı kulis yazarı Selvi’yi soktu” diye yazdı. Eğin yazısında, Demirtaş’ı cumhurbaşkanlığı adaylığına eski Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı ve CHP milletvekili Kemal Derviş’in önerip buna hazırladığını öne sürdü. Eğin, Demirtaş’ın ekonomik öngörüleri için de “vasat” ifadesini kullanmıştı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından Eğin’in yazısını alıntılayarak bir dizi paylaşım yaptı. Eğin’in "yazısının baştan aşağıya yalan ve yanlış bilgiler ve iftiralar ile dolu olduğunu "yazan Demirtaş, sunum iddiasının “yalan” olduğunu ifade etti. Hayatında hiçbir siyasetçiye sunum yapmadığını söyleyen Demirtaş, “Benim Siyaseti istemediğime dair hiçbir şey söylemediğimi yazmış. Külliyen YALAN, tüm takip edenler bunları söylediğimi biliyor” dedi, konuyla ilgili daha önce sosyal medyada yaptığı paylaşımları kanıt olarak gösterdi.

Kemal Derviş’in kendisini hazırladığı iddiasını da yalanlayan Demirtaş, Twitter’da iddialara ilgili paylaşımları şöyle:

Sayın Oray Eğin benimle ilgili bir köşe yazısı yazmış. Baştan aşağıya yalan ve yanlış bilgiler ve iftiralar ile dolu. Hem de bunların böyle olduğunu bulmak çok kolay. İzin verirseniz tane tane çürüteyim: 1) Benim bir siyasetçiye sunum yaptığımı söylemiş

1-Devam) Sözde ben Cumhurbaşkanı nasıl olmalı şeklinde bir sunum yapmışım. Külliyen YALAN. Hayatımda hiçbir siyasetçiye sunum yapmadım.

2) Benim Siyaseti istemediğime dair hiçbir şey söylemediğimi yazmış. Külliyen YALAN, tüm takip edenler bunları söylediğimi biliyor. Kanıt:

3) Beni Kemal Derviş'in ve bazılarının hazırladığını yazmış. Külliyen YALAN kimsenin beni bir yere hazırladığı falan yok. Olsa olsa eşim sabah çıkarken ne giyeceğime karışıp hazırlar!

4) Benim Tenur Aldığım okulu ve kariyerimi yerden yere vurmuş. İnsanın kendini övmesi ayıp ben kendime bir şey diyemem. Ancak bir kaç not iletirim. CUNY-Baruch Türkiye'deki en iyi üniversite'den fersah fersah ileri sıralamada. Dünya'da Finans alanında ABD'de tenür alan Türk sayısı 30-40'ı geçmez (belki bu sayılar bile abartıdır). Benim Journal of Financial Economics,

Journal of Monetary Economics, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Management Science, Journal of Business and Economics Statistics, Review of Finance gibi Dünya çapındaki dergilerde yayınlarım var bunları bir bilene soruversin buralarda yayın yapmak VASAT'mıymış diye

5) Yazdığı yazı benim Siyasetçi olmak istediğim, olmak istemediğimi söylemediğim üzerine benim Akademik değerlendirmem şeklinde ilerlemiş. Beni hazırlayanlar olduğuna dair KOMPLO teorileri ile bitmiş. Siyasetçi için Akademik değerlendirme nerden çıkmış Onu ise HİÇ anlamadım.

Ortada Lise Mezunu siyasetçiler varken, yabancı bir konukla 3 tercümanla iletişim kurabilirlerken, bu arkadaşın siyaset için benim TENÜR aldığım okulu değerlendirmesi de komik olmuş.

Benim kendisi gibi bir KÖŞEM olsaydı asla "Oray Ergin VASAT gazetecinin teki, HaberTürk'de Fatih Altaylı gibi bir DEV dururken niye onu okuyasınız. Olmayan şeyleri olmuş gibi yazan, köşesi olmasa hayatta tutunacak dalı olmaz AÇ kalır" diye bir şey asla yazmazdım. Öyle olsa bile yazmazdım, çünkü ayıp olurdu.

6) Bu arada Siyasetçilere Sunum yapmak iyi fikirmiş. Yapayım bari... Ülkenin ekonomik olarak ileri gitmesi için ne yapılması gerektiğini zaten Youtube sayfamda herkese anlattım bir de siyasetçilere anlatayım. Arada Basın'daki yalan bilgilerin teyidi mekanizması kurulmasını da eklerim.

7) Son olarak: Oray bey Siyasetçilere Sunum yaptığımı yazmış. YALAN. Siyaset istemediğimi söylemediğimi yazmış. YALAN. Beni Kemal Derviş ve bazılarının hazırladığını yazmış. YALAN.