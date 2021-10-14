Prof. Osman Müftüoğlu sıraladı: Rakamları çivileyen yanlışlar

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Covid-19 vaka sayısının 30 binlere, ölümlerin de 200’lere takılmasındaki nedenleri ele aldı.

Sahada ve Bilim Kurulu’nda çalışan hekimlerle yaptığı görüşmelerden aldığı notları paylaşan Müftüoğlu, “Rakamları çivileyen yanlışlar” olarak ilk 4 maddeyi şöyle sıraladı:

1- Toplumsal hareketlilik arttı: İşe, okula, çarşıya, pazara dönüşler arttı. Bu zaten olması gereken bir durumdu, öyle de olmalıydı. Hareketlilik artınca bulaş da hızlandı.

2- Kanıksama ve yok sayma yanlışları var: Uzayan her toplumsal sorunda olduğu gibi pandemide de “Biz ne yaparsak yapalım bu zaten böyle gidecek” ve “Olanlar zaten oldu, virüs bundan sonra bana ciddi bir zarar vermez” şeklindeki yanlış düşünceler de önemli bir sorun.

3 - 'Bana bir şey olmacılar' çoğaldı: Dışarıda, özellikle ortak mekânlarda uyulması gereken ortak tedbirlere gerekli dikkati gösterenlerin sayıları hızla azalıyor. Maskeler önce çeneye inmişti, şimdilerde “kol/pazu bandı(!)” görevi üstleniyor. Düzenli dezenfektan kullananların, fiziksel mesafeye uyanların sayıları da düşüyor.

4- Aşılama hızı ve sayısı çok düşük: İlk günlerdeki o muazzam “aşı heyecanı” neredeyse dibe vurmuş durumda..

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