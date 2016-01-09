Prof. Osman Müftüoğlu: Sağlığınız için mezarlığa gidin

Hürriyet yazarı Prof. Osman Müftüoğlu, yeni yıl için 10 sağlık tavsiyesinde bulunduğu yazıda mezarlığa gitme tavsiyesinde bulundu. Prof. Müftüoğlu, “Zaman zaman tekrarlanan mezar ziyaretleri bu yılın mühim bir sağlık ayrıntısı olabilir” dedi.

Osman Müftüoğlu’nun Hürriyet’te bugün (9 Ocak 2016) yayımlanan “Yeni yıl için 10 sağlık tavsiyesi” başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

Mezarlığa gidin! Şaşırdığınıza eminiz ama zaman zaman tekrarlanan mezar ziyaretleri bu yılın mühim bir sağlık ayrıntısı olabilir.

Nedeni şu: Geçmişi hatırlamak, sürekli geleceğe yaslanmak yerine günü yaşamak, eskilerin ve eldekileri kıymetini bilmek, şükretmek ve size bu alemi, bu güzellikleri bırakanlara teşekkür etmek için mezarlıklardan daha iyi bir yer olabilir mi? Bu dünyanın geçiciliği, takıntılarınızın lüzumsuzluğu ve daha pek çok sivrilikler, lüzumsuzluklar, fazlalıklar için mezarlık ziyaretleri en etkili törpüleyicilerdir. Deneyin!

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