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Yaşam

Prof. Osman Müftüoğlu özür diledi; 70 yaş ‘orta yaş’ değilmiş

"Yaş kayması' meselesinde ısrarlıyım; hâlâ ‘yetmiş yaş orta yaş’ fikrinin savunucusuyum”

24 Ekim 2017 00:10

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu,  yetmiş yaşın ‘orta yaş’ dilimi sayıldığı tezini içeren yazısında yer verdiği “Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘yaş dilimi’ listesini güncellediği”ne ilişkin bilginin doğru olmadığını belirterek özür diledi. Müftüoğlu, “Yetmiş Yaş Orta Yaş Sayılabilir mi?’ başlıklı yazımda kaynak olarak gösterilen brilo.net sitesinde yayınlanan o haberin doğru olmadığını öğrendik. Düzeltir, özür dileriz” ifadelerini kullandı.

Ancak tezinde ısrar eden Müftüoğlu “Ama ben “yaş kayması” meselesinde ısrarlıyım. Ve hâlâ ‘yetmiş yaş orta yaş’ fikrinin savunucusuyum” dedi.

Osman Müftüoğlu’nun Hürriyet gazetesinde “Beyinde 8'lik deprem” başlığıyla yayımlanan (23 Ekim 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Ağustos ayında yayınladığım ‘Yetmiş Yaş Orta Yaş Sayılabilir mi?’ başlıklı yazımda “bir arkadaşımın yolladığı WhatsApp mesajına” dayanarak Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) “yaş dilimi” listesini yenilediğini belirtip bu bilginin benim yıllardır ısrarla üzerinde durduğum “orta yaş yetmiş yaş” fikrimi teyit ettiğini yazdım. Daha sonra bilginin doğru olup olmadığı yönünde okur temsilcimiz Faruk Bildirici’ye ulaşan mesajlar nedeniyle konuyu yeniden araştırdık. Bildirici, Dünya Sağlık Örgütü’nün Türkiye temsilciliğini de devreye sokarak o bilgiyi teyit etmeye çalıştı. Neticede kaynak olarak gösterilen “brilo.net” sitesinde yayınlanan o haberin doğru olmadığını öğrendik. Düzeltir, özür dileriz. Bir küçük not daha: Ama ben “yaş kayması” meselesinde ısrarlıyım. Ve hâlâ “yetmiş yaş orta yaş” fikrinin savunucusuyum.”

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