Prof. Osman Müftüoğlu: Bizim için 2021 sonbaharı, dünya için ise 2022 ilkbaharı çok önemli tarihler

Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Koronavirüs pandemisinin Türkiye ve dünyadaki seyrine ilişkin olarak, "BioNTech aşısını hızlıca ve 40 milyonun üzerinde haziran ve temmuzda tek doz olarak bile uygulayabilirsek sonbaharda rahat bir nefes alabiliriz. Okullarımızı gönül rahatlığıyla açar, esnaflarımızı kepenklerini açmaya davet eder, daha rahat sosyalleşebilecek fırsatlar bulabiliriz. Ama dünyada bu işin neticelenebilmesi için uzmanlar en erken tarih olarak '2022 İLKBAHARI'nı gösteriyorlar. Kısacası bizim için '2021 sonbaharı', dünya için ise '2022 ilkbaharı' çok önemli tarihler" düşüncesini dile getirdi.

Prof. Müftüoğlu, Türkiye ile BioNTech arasında yapılan Koronavirüs aşı anlaşmasına işaret ederek şunları söyledi:

"Anlaşılan o ki elimizdeki bu yeni ve son fırsatı iyi değerlendirebilir, BioNTech aşısını hızlıca ve akıllıca uygulamaya geçirebilirsek ağustos sonlarına doğru, en geç eylül ortalarında toplumsal bağışıklığa yetecek aşılama rakamlarına ulaşabileceğiz.