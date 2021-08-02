Prof. Osman Müftüoğlu: 4. dalga en çok, sahtekârlara inanan 'aşısızları' vuracak

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, , Türkiye’nin Koronavirüs salgınında çok kritik bir noktada olduğunu ifade ederken, "4’üncü dalganın en çok aşısızları vuracağını" söyledi.

Prof. Müftüoğlu, bugünkü yazısında "aşı karşıtlığı" konusunda "bilgililerinin çoğunun' konuya yeterince ve hak ettiği ilgiyi göstermediğini belirterek, "Bilgili oldukları kabul edilen bazı çakma ve kara düşünceli bilim değil filim adamı oldukları zaten bilinen kişiler ise topluma yanlış mesajlar verebiliyor. Eğer böyle giderse ve eğer bu fütursuz 'film adamlarına(!)' hak ettikleri yanıtlar verilmezse bilelim ki 4. dalga kaçınılmazdır ve kapımızdadır. Ve yine bilelim ki o 4. dalga en çok bu sahtekârlara inanan 'aşısızları' vuracak, onları yaralayacaktır. İşte bu nedenle çok ama çok önemli ve kritik bir noktadayız" dedi.

Müftüoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda 'Aşıya karşıyım ya da aşı karşıtıyım' gibi tavır geliştirenlerin bile çoğu bilmeli ki 'difteriden tetanosa, çocuk felcinden menenjite, kızamıktan kabakulağa' pek çok aşıyı zaten yaptırmış durumdalar. Onlara bu hastalıklardan korunmada bir numaralı desteği bu aşılar sayesinde kazandıkları tekrar tekrar hatırlatılmalı.

'Hakikat gevezeliği' yapanlara asla prim verilmemeli. Bilimsel gerçekleri eğip büken bu sosyal medyanın 'çakma klavye şovmenlerine' net ve açık ifadelerle karşı konulmalı. Aşının sadece 'bireysel' değil 'toplumsal faydaları' da tekrar tekrar bıkıp usanmadan anlatılmalı.

'Aşı karşıtı' argümanlara yanıt aramak yerine 'aşı etkinliği ve kazanımlarını' vurgulayan bilgiler hemen her ortamda dile getirilmeli.

Bilgi aktarımında ve kararsızları ikna çabasında sadece bilim insanları, popüler sanatçılar değil, 'inanç önderleri, siyasi liderler, spor kulüplerinin taraftar organizasyonları ve başkanları' bile devreye sokulmalı.

Aşılanmanın sadece bilimsel değil, sosyal açıdan da yeterince desteklenebilmesi için görsel ve yazılı medyadan daha yoğun bir biçimde ortak kampanyalar yapılarak yararlanılmalı."

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