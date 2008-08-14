Prof. Oskay'a acil müdahale

İletişim ve sosyal bilimci Prof. Dr. Ünsal Oskay, beyin damarlarında geçici pıhtı oluşumu tanısıyla Memorial Hastanesi'ne yatırıldı.

Memorial Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, yürümede güçlük, dengesizlik ve konuşma bozukluğu şikayetleriyle hastaneye getirilen Prof. Dr. Oskay'a çekilen MR sonucunda, Trans İstemik Atak (TIA), yani beyin damarlarında geçici pıhtı oluşumu tanısının konulduğu bildirildi. Açıklamada, acil servisteki ilk müdahalesinin artından hastaneye

yatırılan Oskay'ın sağlık durumunun iyi olduğu, ilaç tedavisinin uygulanacağı belirtildi. Oskay'ın iki gün içinde taburcu edilmesinin planlandığı kaydedildi. (aa)



