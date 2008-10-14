Prof. Ortaylı'nın ödenek isyanı

Kutsal emanetlerden, ünlü kaşıkçı elmasınra kadar paha biçilmez değerlerin korunduğu Topkapı Sarayı Müzesi'nin Başkanı Prof. Dr. ilber Ortaylı, ödenek yetersizliği ve kadrosuzluk nedeniyle eleman alamadıklarından yakındı.

Kendisinin 1100 YTL maaş aldığını anlatan Ortaylı, "2 bin YTL maaş alan güvenlik görevlilerine söz geçiremediklerini" belirterek, "üniversite olmasa aç kalırım" dedi.

Prof. Dr. ortaylı Partalemto Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen Milli Saraylar gezisine katılan TBMNM bürokratları ve gazetecilerle görüştü. Ortaylı, yoğun ziyaretçi akınına dikkat çekerken, "Yoldan geçen, Topkapı Sarayı'nı gezmeye geliyor. Ama saray bu yoğunluğu kaldırmıyor. Yabancı turistler için randevu sistemi getirilmeli" diye konuştu.