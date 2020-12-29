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Çevre

Prof. Orhan Şen uyardı: Türkiye 2030 yılında su fakiri olacak, iki mevsimli iklime doğru gidiyoruz

29 Aralık 2020 12:17

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesini gördü, yüzde 20'ye kadar geriledi. İklim değişikliğinin etkilerinin arttığını söyleyen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Türkiye 2030 yılında su fakiri bir ülke olacak. İstanbul'da barajların doluluk oranı yaza girerken en az yüzde 60 seviyesinde olmalı" açıklamasında bulundu.

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