Prof. Orhan Kural dövüldü

Zonguldak'a bir konferansa katılmak için gelen ve "çevreci profesör" olarak bilinen İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü ve Yer Altı İşletmeleri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, alışveriş merkezindeki bir kafede sigara içmemeleri konusunda bazı kişileri uyarması üzerine merkezin sahibi ve yanındakiler tarafından darbedildiğini iddia etti.



İddiaya göre, Zonguldak Çevre Koruma Derneği ile Zonguldak Doğal Hayat ve Evcil Hayvanları Koruma Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Yaşanabilir Bir Çevre İçin El Ele" konulu konferansa katılmak için sabah saatlerinde kente gelen Kural, dinlenmek için Demirpark Alışveriş Merkezine gitti.



Merkezdeki bir kafeye oturan Kural, burada sigara içen bir grubu alışveriş merkezlerinde sigara içilmesinin yasak olduğu konusunda uyarmasına karşın sonuç alamadı. Bunun üzerine fotoğraf makinesiyle, grubun fotoğrafını çekmek isteyen Kural ile vatandaşlar arasında tartışma çıktı.



Olayın büyümemesi için merkezin diğer katına çıkan Kural, burada alışveriş merkezi sahibi Erdoğan Demir ile 5 kişi tarafından darbedildiği iddiasıyla polise şikayette bulundu.



İfadesi alınmak üzere 6 kişinin karakola götürüldüğü, Demir'in de insanların izinsiz fotoğrafını çekerek, vatandaşları rahatsız ettiği gerekçesiyle Kural'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.



Konferansa katıldı



Prof. Dr. Kural, emniyetteki ifadesinin ardından katıldığı Genel Maden İşçileri Sendikası Salonun'daki konferansta yaptığı konuşmada, olayı şöyle anlattı:



"Sabah erken geldiğim için belli bir yerde beklemek istedim. Önümüze Demirpark Alışveriş Merkezi çıktı, oraya girdim. Kafeye girince sigara içildiğini gördüm. Alışveriş merkezlerinde sigara içilmesi yasak. Bunu söyledim, beni hiç dikkate almadılar. O yüzden fotoğraf çekmek zorunda kaldım. Çünkü Vali beye bilgi verecektim. Fotoğraf çekince üzerime yürüdüler. Ben de 'olay çıkmasın' diye üst kata çıktım. Ama maalesef Erdoğan Demir, Salih Demir (Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı) ve 4 arkadaşı üzerime yürüdüler. Arka bölüme aldılar, çok kötü dövdüler. Küfür de ettiler. Ben kimliğimi açıklamadım, bugüne kadar da hiçbir yerde söylemedim. Söyleseydim belki de böyle bir şey yapmazlardı. Ancak, her vatandaş kanunlar karşısında eşittir."



Silah çekildiği iddiası



Prof. Dr. Orhan Kural, konferansın ardından da gazetecilere yaptığı açıklamada, alışveriş merkezi sahibinin ve yanındaki birtakım insanların kendisini dövdüklerini, bunun da bir bölümünün güvenlik kameralarınca görüntülendiğini iddia etti.



Erdoğan Demir'in kendisine silah da çektiğini öne süren Prof. Dr. Kural, şunları kaydetti:



"Beni alışveriş merkezindeki bir perdenin arkasına götürdüler. Orada çok daha kötü dövdüler. Beni ellerinden polis kurtardı. Herhalde öldüreceklerdi. Emniyetten hastaneye gittim. Yumruk izleri tespit edildi, karnıma tekme yedim. Çok kötü vurdular, çok üzüntülüyüm. Bu Zonguldak halkına yapılmış saldırıdır. Bu, memleketi şiddetle susturmak isteyenlere karşı mücadelemdir. 59 yaşındayım, 'sigara içilmesin' diyen hocayı dövmek ne kadar doğru Türkiye karar versin."



Prof. Dr. Kural'ın açıklamasının son bölümlerinde ağladığı görüldü.



Orhan Kural’a tepki



Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (ZTSO) Başkanı ve Demir Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Demir de konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Demirpark Alışveriş Merkezinde Gönül Kahvesi adında kafetarya bulunduğunu, burada da sigara içilen ve içilmeyen iki ayrı bölümün yer aldığını söyledi.



Prof. Dr. Kural'ın sigara içilen bölüme girerek burada sigara içen müşterileri rahatsız edercesine bağırması üzerine iş yeri sahibinin kendisini uyardığını anlatan Demir, şunları kaydetti:



"Tutumunu devam ettirmesi üzerine de resmi elbiseli güvelik görevlileri tarafından dışarı çıkarılmak istenmiştir. Ancak, Sayın Kural daha önce iş yerinde gösterdiği agresifliğini bu kez alışveriş merkezinin tüm katlarında ayrı ayrı sergilemeye devam etmiştir. Kendisini takip eden güvenlik görevlilerine de hakaret etmesi üzerine orada bulanan ağabeyim olaya müdahil olmuş, güvenlik görevlilerine talimat vererek bu müşterinin dışarıya çıkarılmasını istemiştir. Ancak Sayın Kural'ın, buna da karşı çıkması ve güvenlikçileri tahrik etmesi üzerine koluna girilerek dışarı çıkartılmıştır."



Güvenlikçilerin ya da ağabeyinin (Erdoğan Demir) Kural'ı darbettiği iddialarının eldeki kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleriyle çeliştiğini iddia eden Mehmet Salih Demir, şu bilgilere yer verdi:



"Ayrıca ifadesinde şahsımın da adını geçirdiğini öğrenmiş bulunuyorum. Bu ifade yalandır ve başka bir amaca hizmet etmeye yönelik tutumdur. Sayın Kural, eminim ki başka kentlerdeki alışveriş merkezlerini de gezmiştir. Buralardaki kafelerde sigara içenler için özel bölümler olduğunu biliyordur. Ancak kişiliği ile örtüşen agresifliği ve kışkırtıcılığını kentimizde de sergilemiştir. Sayın Kural'ın bu yönünü internette ki haberlerinden Zonguldak kamuoyu rahatlıkla öğrenebilir. Zonguldak kamuoyu bilmelidir ki bu olayla ilgili kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerini tümü İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmiştir."



Daha önce de yaşadı



Çevre konusunda yaptığı çalışmalarla tanınan Maden Profesörü Orhan Kural, Taksim Sıraselviler Caddesi’nde daha önce de içtikleri bira şişelerini sokağa fırlattıkları için uyardığı kent magandaları tarafından öldüresiye dövülmüştü. Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırılan Kural'ın kopma noktasına gelen işaret parmağı iki saat süren bir ameliyatla dikilirken, başına da 25 dikiş atılmıştı.

