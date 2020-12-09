Prof. Dr. Oğuztürk'ten kronik hastalar için çift maske uyarısı: Solunum sıkıntısını tetikliyor

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Koronavirüs salgınında kronik nefes darlığı sıkıntıları olan kişilerin çift maske takmaması gerektiğini ve hastalıklarının tetiklenebileceğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı onaylı maskelerin tek kat takılmasının yeterli olduğunu belirten Prof. Dr. Oğuztürk, çift maske ile kalp ve kronik akciğer hastalığı olanları hastalıklarının tetiklenebileceği konusunda uyardı:

"Astım, bronşit gibi hastalıklarda akciğer maalesef tam olarak işlev görememekte ve vücudun diğer organlarına oksijen naklinde gerekli olan hiyerarşiyi sağlayamamakta. Bu anlamda zaten bir oksijen problemi yaşayan kişi tekrar 2 maske takıp, oksijen alımını da sıkıntıya sokarsa nefes darlığı ve solunum sıkıntısı yaşar."

KOAH hastası, kalp hastası veya sistemik problemi olan insanların evde kalması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Oğuztürk, "Dış ortamda hem soğuk hava hem de maske takılması oksijen seviyesinde oluşabilecek sorunlar nedeniyle kendi hastalıklarını tekrar tetikleyebilir." dedi.

"Maskeli spor yapmak tehlikeli"

Prof. Dr. Oğuztürk, spor yaparken maske takılmaması gerektiğini hatırlatarak "Birçok ülkede maske takarak spor yaparken kalp krizi geçirip, solunum sıkıntısıyla yaşamını yitiren insanların olduğunu biliyoruz. Spor yaptığınız zaman kan basıncınız artıyor, vücudunuzun kalp hızı artıyor ve vücudun enerji ve oksijen ihtiyacını gidermeniz için daha fazla oksijen alması gerekiyor. Spor yaparken maske taktığınız anda da bu ihtiyacı tam olarak karşılama sürecinden uzaklaşmış oluyorsunuz." dedi.

Prof. Dr. Oğuztürk, sporun insanlardan izole ve maske takılmadan yapılması gerektiğini belirtti. (DHA)