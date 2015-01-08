Prof. Nilüfer Göle: Çok vahim, çok korkunç, tam bir barbarlık!

İslam, kamusal alan ve çoğul modernite ilişkisi üzerine çalışmalarıyla dünyada ses getiren sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Göle, 12 kişinin yaşamını yitirdiği Charlie Hebdo katliamına ilişkin olarak, "Durum çok vahim. Çok korkunç. Artık bu terör de değil, tam bir barbarlık" dedi. Saldırıyla birlikte "Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde yaşanan İslam düşmanlığı iyice tırmanacağını" söyleyen Göle, AKP'nin halihazırdaki duruşuna ve politikalarına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Eğer Türkiye’de, bundan mesela 5 yıl önceki, Batı’nın da önem ve değer verdiği AKP iktidarı olsaydı ve bu iktidar bu barbarlığa karşı net bir şekilde çıkabilseydi belki bir şeyler olabilirdi. Ama böyle bir şey olacağa benzemiyor. Bu yüzden feci bir durumdayız."

Prof. Nilüfer Göle'nin Paris katliamıyla ilgili görüşlerini "Bu barbarlığın altından nasıl kalkacağız?" başlığıyla Habertürk'teki köşesine taşıyan (8 Ocak 2015) Ruşen Çakır'ın yazısınınilgili bölümü şöyle:

Bu barbarlığın altından nasıl kalkacağız?

Türkiye’de çağdaş sosyolojinin önde gelen isimlerinden biri Prof. Nilüfer Göle. Onun hayatını, İslam dünyası ile Batı’nın birbirini önyargısız tanımasına, birbirine yakınlaşmasına adamış olduğunu söyleyebiliriz. Bu duruşu nedeniyle Türkiye’deki kendi “laik” mahallesi tarafından sürekli eleştirildi, hatta kısmen dışlandı. O da yıllar önce Boğaziçi Üniversitesi’ni bırakıp Paris’te Sosyal Bilimler Yüksek Okulu’nda (EHESS) çalışmayı tercih etti.

Charlie - Hebdo saldırısından birkaç saat sonra Prof. Göle ile konuşma imkânı buldum. Şok içindeydi.“Durum çok vahim. Çok korkunç. Artık bu terör de değil, tam bir barbarlık” diyordu. Ona göre zaten Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde yaşanan İslam düşmanlığı iyice tırmanacaktı. Ve bu durumdan Avrupa’daki tüm Müslümanlar gibi Türkler de çok olumsuz olarak etkilenecekti.

“Peki ne yapılabilir?” diye sorduğumdaysa umutsuz bir cevap aldım: “Eğer Türkiye’de, bundan mesela 5 yıl önceki, Batı’nın da önem ve değer verdiği AKP iktidarı olsaydı ve bu iktidar bu barbarlığa karşı net bir şekilde çıkabilseydi belki bir şeyler olabilirdi. Ama böyle bir şey olacağa benzemiyor. Bu yüzden feci bir durumdayız.”

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