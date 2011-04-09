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Prof. Nesin: YGS'deki şifre aptallığın daniskası

Matematikçi Ali Nesin, YGS’de matematik testinde ortaya çıkan şifreyi “Aptallığın daniskası” olarak nitelendirdi.

09 Nisan 2011 03:00

T24 - Matematikçi Ali Nesin, YGS’de matematik testinde ortaya çıkan şifreyi “Aptallığın daniskası” olarak nitelendirdi. Nesin, “Kasıt da olsa becerisizlik de olsa sorumlular istifa etmeli” dedi.
 
YGS’deki şifre iddialarıyla ilgili başlatılan inceleme devam ederken, adaylar bir an önce tartışmaların sona ermesini istiyor.

Şifre iddialarına ünlü matematik profesörü Ali Nesin’den de bir yorum geldi.

Taraf gazetesine konuşan Prof. Dr. Ali Nesin, Matematik testindeki şifre için “Aptallığın daniskası” dedi.

Nesin “kasıt da olsa beceriksizlik de olsa her iki durumda da sorumluların istifa etmesi” gerektiğini ifade etti.

Ali Nesin, “belli bir puanın üstünde puan almış adayların kitapçıklarının kontrol edilmesi gerektiğini” söyledi.

Sözkonusu şifrenin benzerlerinin diğer testlerde de olabileceğini belirten Nesin, şu ifadeleri kullandı:

“Sınava elbette şaibe düşmüştür. Ama bana sorarsanız sınava hile hurda sokmaya çalışan biri çok daha zeki ve uyanık olur.

Böylesine çocukça hatalar yapmaz ve kendini ele verecek master kitapçığını basına ve kamuoyuna sunmaz. Ayrıca 1000 kişiyle paylaşılan bir sır hiçbir zaman sır olarak kalamaz.”

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