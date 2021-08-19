'Hocaların hocası' Nermin Abadan Unat, 100 yaşında Boğaziçi Nöbeti'ne katıldı: Ülkenizden ümidinizi kesmeyin

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin başlattığı 150. gün nöbetine dün 100 yaşındaki 'Hocaların hocası' Prof. Dr. Nermin Abadan Unat da katıldı. Abadan, “Ben 1 ay sonra 100 yaşında olacağım. Bu ülke daha güzel günleri hak ediyor. Sizler gençsiniz, ülkenizden ümidinizi kesmeyin” dedi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin (Mülkiye) ardından uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi'nde ders veren siyaset sosyoloğu ve Türkiye'de iletişim biliminin öncülerinden Prof. Nermin Abadan Unat, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin, meslektaşları Can Candan'ın hukuksuz işten çıkarıldığı gerekçesiyle başlattıkları oturma eylemine katıldı. Unat, akademisyen ve öğrencilere, “Ben 1 ay sonra 100 yaşında olacağım. Bu ülke daha güzel günleri hak ediyor. Sizler gençsiniz; ülkenizden ümidinizi kesmeyin, dayanın!” ifadesini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri Cem Say ve Lale Akarun bu anları sosyal medya hesaplarında paylaştı. Lale Akarun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“150. nöbetimize çook kıdemli bir hocamız geldi: Prof. Nermin Abadan Unat. Hocamız öğrencilerimize şöyle seslendi: ‘Ben 1 ay sonra 100 yaşında olacağım. Bu ülke daha güzel günleri hak ediyor. Sizler gençsiniz; ülkenizden ümidinizi kesmeyin, dayanın!' Nermin hocamız 2013-2014 yıllarında hala aktif araştırma yapıyordu. Yurtdışındaki Türk seçmenlerin oy verme davranışını incelemek için bir araştırma projesi oluşturmuştu.”

Cem Say ise paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Almanca, Fransızca, İngilizce ve Macarca konuşan Nermin, 14 yaşında Budapeşte'deki Türk Büyükelçiliği'nin kapısına dayandı. Zar zor büyükelçinin yanına çıktı. ‘Benim babam Türk'tü. Ben Türkçe bilmiyorum. Türkiye'de okumak istiyorum. Param yok. Beni Türkiye'ye gönderin' dedi. Atatürk'ün büyükelçisi Nermin'in cebine para koydu. Tren biletini aldı, Türkiye'ye yolladı. O Nermin, Türkiye'de Prof. Dr. Nermin Abadan Unat oldu! 1921 doğumlu Nermin Hocamız bugün Boğaziçi'nde aramızdaydı.”