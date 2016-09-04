Prof. Naci Görür: Marmara'da en az 7.2 büyüklüğünde deprem bekliyoruz!

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Naci Görür, olası bir İstanbul depremi senaryolarına ilişkin olarak, "Yaptığımız detaylı çalışmaların neticesinde Marmara'da büyük bir depremin olacağı tespitine vardık. Bunun da yaklaşık minimum 7.2 büyüklüğünde olmasını bekliyoruz" dedi.

Hakan Çelik'in CNN Türk'te sunduğu 'Hafta Sonu' programında konuşan Prof. Görür, olası depremin ne zaman gerçekleşebileceğine dair de, "1999'daki 7.4'lük Gölcük depreminden sonra 30 yıl içerisinde gerçekleşebileceğini öngörüyoruz. 5-10 sene ileriye ya da geriye kayabilir. Depremin yıkımı Gölcük depreminden daha yıkıcı olabilir" diye konuştu.