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Çevre

Prof. Naci Görür: Marmara'da en az 7.2 büyüklüğünde deprem bekliyoruz!

"Depremin yıkımı Gölcük depreminden daha yıkıcı olabilir"

04 Eylül 2016 13:49

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Naci Görür, olası bir İstanbul depremi senaryolarına ilişkin olarak, "Yaptığımız detaylı çalışmaların neticesinde Marmara'da büyük bir depremin olacağı tespitine vardık. Bunun da yaklaşık minimum 7.2 büyüklüğünde olmasını bekliyoruz" dedi.  

Hakan Çelik'in CNN Türk'te sunduğu 'Hafta Sonu' programında konuşan Prof. Görür, olası depremin ne zaman gerçekleşebileceğine dair de, "1999'daki 7.4'lük Gölcük depreminden sonra 30 yıl içerisinde gerçekleşebileceğini öngörüyoruz. 5-10 sene ileriye ya da geriye kayabilir. Depremin yıkımı Gölcük depreminden daha yıkıcı olabilir" diye konuştu.

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Marmara depremiyedi büyüklüğündeNaci GörürGölcük

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