Prof. Naci Görür'den deprem açıklaması: Bu fayın varlığı bu yöredeki yerleşim alanlarının daha özenli olmasını gerektirir

Bilim Akademisi Üyesi ve İTÜ Jeoloji Mühendisi öğretim üyesi Prof. Dr. Naci Görür, bugün İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin "Bu fayın varlığı bu yöredeki yerleşim alanlarının daha özenli olmasını gerektirir, çünkü olası Marmara depreminde buralar görece daha zayıflık zonu olarak hareket edecektir" dedi.

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İstanbul'da öğle saatlerinde meydana gelen ve kısa süreli paniğe sebep olan depremin ardından Prof. Naci Görür açıklama yaptı. Görür, Gebze-Tuzla bölgesinin olası Marmara depreminde daha zayıflık bölgesi olacağını belirtirken, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, bugün Kartal yöresinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu deprem denizde değil karada. 1999 depremlerinden sonra biz Gebze-Maltepe hattı arasında, KAF'ın Adalar koluna paralel bir zayıflık zonunun/fayın varlığını biliyorduk.

1999 depremlerinden sonra bu hat üzerinde 2000 ve 2001 yıllarında da 4'lü mertebelerde depremler olmuştu. Hatta o yıllarda ben buralardaki yerel yönetimleri mektup yazarak uyarmıştım. Hatta bu fayın Gebze-Tuzla arasındaki kısmını biz inceledik. O zaman ben TÜBİTAK MAM başkanıydım.

Bu fayın varlığı bu yöredeki yerleşim alanlarının daha özenli olmasını gerektirir, çünkü olası Marmara depreminde buralar görece daha zayıflık zonu olarak hareket edecektir. Sevgiyle."