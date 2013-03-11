Prof. Münci Kalayoğlu ameliyat yaparken ameliyat oldu!

Organ nakilleriyle binlerce hastaya hayat veren Prof. Münci Kalayoğlu felcin eşiğinden döndü. Bir ameliyat sırasında topallayarak mola veren hoca, meslektaşına durumunu anlattı. "Felç tehlikesi var" denince Kalayoğlu masaya yattı.

Bugüne kadar gerçekleştirdiği organ nakli operasyonlarıyla tanıdığımız Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, bu kez kendisi ameliyat masasına yattı. Üstelik yeni bitirdiği bir operasyonun hemen ardından...

Akşam gazetesinden Türkan Yılmazer'in haberine göre Memorial Şişli Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Başkanı olarak görev yapan Kalayoğlu, geçen ay uzun süren bir operasyona girdi. Küçük bir mola için dışarı çıkan Kalayoğlu, topallamaya başladı. Gerisini Kalayoğlu şöyle anlattı:

"Zorlu bir karaciğer nakli operasyonunda bir mola verdim, ameliyathaneden çıktım. Bu sırada Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yunus Aydın'ı gördüm. 'Hocam, benim şu ayağıma bir şey oldu. Nedir acaba' diye sordum. 'Şöyle topuklarınızın üzerinde yürüyün' dedi. Bir baktım sağ ayağı kaldıramıyorum. Topuğumun üzerine basmam mümkün değil. Hiç farkında değilim meğer felç başlamış. 'Hocam, sizde bir şey var, hemen ameliyat edelim sizi' dedi. Şaşırdım...



İki saat izin!



'Ben ameliyat yapıyorum şu anda, nasıl olacak' diye sordum. Yunus Bey, 'Yok kesinlikle bırakamam, hemen olmalısınız' dedi. Durumum o kadar acilmiş. En sonunda anlaştık, iki saat bana müsaade etti. Bir ameliyathaneden çıktım, öbür ameliyathaneye girdim ama bu defa masaya yattım. Burada cerrahtım, orada hasta oldum."

Prof. Dr. Yunus Aydın ise, Prof. Kalayoğlu'nun rahatsızlığının kanal darlığı olduğunu belirterek şunları aktardı:

"Birçok kişi bu sıkıntıyı yaşıyor ama fark etmiyor. Kalayoğlu da bası sebebiyle felç başlamasına rağmen fark etmemiş. Ayağını yukarıda tutamıyordu. Bir ameliyattan çıkıp diğerine girdi. İki ameliyathanenin kapısında da onun ismi vardı. Biri ameliyatı yapacak doktor, diğeri ameliyat olacak hasta diye... İki hafta sonra çalışmaya başlaması gerekiyordu ancak karaciğer nakli ameliyatı var diye bir hafta sonra tekrar hastaneye geldi."



Kanal darlığı nedir?



Kanal darlığı doğuştan ya da küçük travmalar sonucu omurgada yumuşak olması gereken dokuların sertleşmesi ve kemikli yapı haline gelmesidir. Sinirlere ait kanalın, sinirlere ait olmayan komşu yapılar tarafından işgal edilmesiyle sinirlerin yeterli kanlanamaması ve bunun oluşturduğu sonuçlar.