Prof. Müftüoğlu'ndan 10 öneri

1

Yoğurt Yiyin

Haftada 3 kez 1 su bardağı az yağlı yoğurt ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı tüketin. Yoğurdu kahvaltıda veya yemek aralarındaki öğünlerde yiyebilirsiniz. Evde yapacağınız yoğurt da sizi bu konuda motive edecektir.



2

Su İçin

Her gün 8–10 bardak su için. Su yerine yeşil çay (günde 2–3 fincan), kuşburnu çayı da tüketebilirsiniz. Ancak unutmayın suyun yerini hiçbir sıvı tutamaz. O nedenle günlük su miktarına dikkat etmenizi öneririm. Unutmayın, su sağlıktır, sağlık sudur.



3

Kahveyi Sınırlandırın

Kahveyi günde 1–2 fincanla sınırlayın. Kafeinsiz olanları tercih edin. Aşırı kahve tüketiminin cildiniz için olumsuz sonuçlar doğuracağını unutmayın. Kahve yerine bitki çaylarıyla tanışın. Üstelik çok fazla seçenek var.





4

Uzun Süre Aç Kalmayın

Kan şekeri düzeyinizi sabit tutmak için, 3-4 saatten fazla aç durmayın. Kanda insülin dalgalanmaları damar sistemini bu da cildinizi yıpratır.



5

Yağı Azaltın

Yemekleri pişirirken gereksiz yağ ilave etmeyin. Margarin ve hayvansal yağ kullanmayın. Unutmayın yağ, yemekler dışında tükettiğimiz pek çok gıdada (süt ürünleri gibi) zaten var.





6

Bitkisel Protein Tüketin

Bitkisel proteinleri, karbonhidratları (meyve veya sebzeleri), zeytinyağından veya taze kabuklu yemişlerden gelen esansiyel yağ asitlerini her öğünde tüketin. Tüketeceğiniz bu yararlı bitkisel yağlar cildinize sağlıklı bir görünüm kazandıracaklar.





7.

Koloriyi Azaltın

Kalorinizi yağsız proteinler ve karbonhidratlardan alın. Yağı azaltın, toplam kalori tüketimini sınırlandırın ve güne yayarak tüketin. Boş kalori almak yerine doğru seçimler ve besinlerle çok vitamin çok anti oksidan alın.





8.

Sebze Tüketin

Kadınlar her gün 10 köfte kadar yağsız protein, 2 porsiyon meyve ve (1 elma veya armut, 1,5 su bardağı çilek veya 1 su bardağı doğranmış meyve) en az 4 porsiyon sebze tüketmelidir.





9.

Sık Kilo Azıp Vermeyin

Aşırı kalori tüketmeyin. Kilo alıp vermeyin. Beslenme yanlışlarının kalçalarınızdan önce cildinizden anlaşıldığını unutmayın. Unutmayın sık kilo alıp vermek hem psikolojinizi hep de cildinizi bozacaktır.



10

Kinetin İçeren Nemlendirici Kullanın

Elbette doğru beslenmenin yanı sıra cildinize uygun kaliteli, mineral ve kinetin içeren nemlendirici ya da bakım ürünlerinden kullanmayı da ihmal etmeyin. İçeriden ve dışarıdan yapacağınız doğru destekler sizi daha mutlu kılacaktır.





Somon yoksa hamsi yiyin

Ülkemizdeki balıkların da en az somon kadar cilt dostu olduğunu unutmayın. Özellikle soğuk sularda yaşayan alabalıkla birlikte yine soğuk ve temiz sularda avlanan uskumru, sardalye, hamsi, kılıç ve kalkan balıkları da cildin dostu. Haftada iki öğün 150 gram balık yemek yeterli olacaktır. Doğal balıklan tercih edin.



Kan şekerinizi ölçtürün

Kan şekerindeki ani artışlar dokulardaki proteinlerin sertleşerek sakız kıvamına gelmesine neden olur. Ciltteki kolajen liflerine yapışan şeker molekülleri cildin esnekliğini kaybetmesine ve pörsümesine yol açar. Pirinç, mısır, şeker, unlu-yağlı tatlılar, kekler ve kurabiyelerin cilt dostu sayılmamasının nedeni budur.



Diyet Dergisi