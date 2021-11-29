Prof. Müftüoğlu, yeni varyantı yazdı: Omicron’dan korkalım mı?

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Koronavirüs'ün Güney Afrika kaynaklı yeni tespit edilen varyantı Omicron hakkında, "Bir virüs ne kadar uzun süre dolaşımda kalır, ne kadar çok sayıda insanı hasta etme imkânı bulur, ne kadar çok yayılırsa mutasyon şansı da o ölçüde yükselir. Bu mutasyonlar bazen virüsün etkisini azaltıp yok oluşunu hızlandırabilirken bazen de dayanıklılığını arttırıp bulaşıcılığını ve hasta etme kabiliyetini çoğaltır. Şimdiye kadar gelişen mutasyonların hepsinde maalesef ikinci ihtimal söz konusu oldu. Hemen her mutasyonda virüsün hücrelerimize daha kolay girmesine yardımcı olacak genetik değişimler ortaya çıktı. Ama anlaşılan o ki Omicron mutasyonunda bu olumsuzluk biraz ölçüyü kaçıracak noktaya ulaşmış boyutta(!)" dedi.

Prof. Müftüoğlu, yazısında "Çoğu uzman bu yeni mutasyonun, virüse insandan insana daha kolay bulaşma ve bağışıklık sistemini daha kolay aşma yeteneği kazandırdığını düşünüyor. Uzmanların dile getirmekte zorlandıkları önemli bir korkuları daha var: Mevcut aşılar Omikron’a karşı yeterince etkili olmayabilir" ifadesini kullandı.

Prof. Müfütoğlu, "Mutasyon meselesini önemseyelim ama bir kâbus gibi de görmeyelim" düşüncesini dile getirdi.