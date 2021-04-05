Prof. Müftüoğlu: Yaşadığımız dönemde 'Hangi aşıyı tercih etmeli, hangisi daha etkili?' diye sormak anlamsız

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet’teki köşesinde “Hangi aşı daha etkili? Hangisi daha güvenli? Hangi aşıyı tercih etmeli?” sorularının anlamsız olduğunu belirterek, "Merak edenlere kısa bir bilgi: Ben Sinovac aşısı oldum. Güvenli ve etkili olduğundan ise hiç şüphe etmedim" dedi.

Prof. Müftüoğlu, şu ifadeleri kullandı: Bana göre durum şudur: Bir orman yangını var ve biz o yangının içerisinde 'bîçare(!)' bekliyoruz. Ufukta yangının kısa zamanda sonlanacağına dair bir işaret de görünmüyor. Tek çare bulduğumuz ilk 'aşı treni'ne binip yangın yerinden uzaklaşmak. O trenin Sinovac ya da BioNTech treni olup olmadığının ise hiç önemi yoktur. Tekrarlayalım: Meselemiz bir an önce güvenli bir alana ulaşmak olmalıdır. O alana varmanın çaresi de süratle aşılanmaktır. Netice şudur: Yaşadığımız dönemde 'Hangi aşı daha etkili? Hangisi daha güvenli? Hangi aşıyı tercih etmeli?' sorular anlamsızdır. Merak edenlere kısa bir bilgi: Ben Sinovac aşısı oldum. Güvenli ve etkili olduğundan ise hiç şüphe etmedim" ifadesini kullandı.

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