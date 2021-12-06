Prof. Müftüoğlu: Uykusuzluk tek başına bile bağımsız bir “kalp risk faktörü” gibi kabul edilebilir

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, uyku ile kalp sağlığı arasındaki ilişkiye dikkat çekti.

Müftüoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Uyku uzmanı Dr. Matthew Walker, uykusuzluğun kalp sağlığını da derinden etkilediğinin altını ısrarla çiziyor ve bu önemli görüşünü tek bir cümleyle özetliyor: 'SAĞLIKSIZ UYKU, SAĞLIKSIZ KALP!' Dr. Walker’a göre, bu bilgi bilimsel olarak da kanıtlanmış durumda. Mesela '2011 yılında yapılan, 8 farklı ülkede, farklı yaş ve etnik kökenden yarım milyondan fazla erkek ve kadının incelendiği' büyük bir çalışmada da bu bilgi net ve açık olarak doğrulanmış durumda. O çalışmada 'giderek kısalan uyku süresinin 7 ila 25 yıl içerisinde KORONER KALP HASTALIĞINA YAKALANMA' ve/veya 'KORONER KALP HASTALIĞINDAN ÖLME' riskinde yüzde 45 gibi muazzam bir artışla bağlantılı bulunmuş. Japonya’da yapılan, 4 binden fazla erkek işçinin izlendiği, 14 yılı aşkın bir başka çalışmada ise, '6 saat veya daha az uyuyanların kalp krizi geçirme riskinin 6 saatten fazla uyuyanlara göre yüzde 400 ila 500 oranında daha yüksek olduğu' net ve açık olarak gösterilmiş. Özeti şudur: Uykusuzluk tek başına bile bağımsız bir 'kalp risk faktörü' gibi kabul edilebilir."

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