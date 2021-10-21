Prof. Müftüoğlu: Şekerleme ne kadar iyiyse şekerlenme o kadar kötü

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, gündüz saatlerinde yapılan kısa süreli "şekerleme"lerin pek çok faydası olduğunu, tıp dünyasında 'glikasyon' sözcüğüyle tanımlanan "şekerlenme"nin de zararlı olduğunu söyledi.

Prof. Müftüoğlu, "Uyku uzmanlarına göre, hemen her gün düzenli olarak 20-30 dakika kadar gündüz uykusu kaçamakları yapan 'şekerleme tutkunları', bakın hangi avantajları elde ediyorlar. Şekerlemeler: Bedeni dinlendiriyor, enerji yüklüyor. Belleği güçlendiriyor. Fiziksel performansı geliştiriyor. Kaygı ve stresi azaltıyor. Kalp ve damar sağlığını geliştiriyor" dedi.

Müftüoğlu, 'şekerlenme' konusunda ise şu uyarılarda bulundu:

"Kandaki şeker seviyeleri makul miktarların üzerine çıktığında -artış süresi ve miktarına bağlı olarak- kandaki pek çok molekülü dolayısıyla hücresel yapıyı ve dokunun yapısını bozuyor, karamelize edip adeta sakızlaştırıyor. Başka bir deyişle şekerin fazlası reaksiyona girdiği her molekülün yapısını altüst ediyor. 'Şekerlenme'ye bağlı tehlikeli değişimlerin en önemlilerinden biri ise 'kolesterol moleküllerinde' meydana geliyor. Özellikle 'daha tehlikeli' oldukları iyi bilinen LDL-3 ve LDL-4 kolesterol molekülleri glikasyona uğradıklarında 'ULTRA KÖTÜ KOLESTEROL' olarak tanımlanan çok daha riskli ve farklı yeni bir kolesterol formuna dönüşüyor. Netice mi? Bu değişimin sonrası için vahim neticeleri olacağından hiç şüphe duymayın."

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