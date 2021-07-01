Prof. Müftüoğlu: Hasretle beklediğimiz o eski günlerimiz bu sonbaharda çiçeklerini açacak olan farklı bir ilkbahar ile başlayacak

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugün yasaklarının büyük çoğunun kalktığı yeni normalleşme dönemine ilişkin olarak, "16 ay sonra, ilk defa eski hayata yeniden dönme ve yeni bir hayata 'merhaba' demenin keyfini ve mutluluğunu yaşıyoruz. 'Yeni hayat' tanımını biraz abartılı kullandığımın ben de farkındayım. Doğru olanı 'ısınma turları' olmalı. Çünkü 'gerçek yeni hayata' sonbaharda 'merhaba' diyebileceğiz. Kanaatim odur ki bizim yeni hayatımız daha doğrusu hasretle beklediğimiz o eski günlerimiz bu sonbaharda çiçeklerini açacak olan farklı bir ilkbahar ile başlayacak" yorumunu yaptı.

Prof. Müftüoğlu, yazısında, şu ifadeleri kullandı:

"Pandemiyi dikkatle izleyen ve elinden geldiğince doğru analizler yapmaya çalışan biri olarak sizden ricam şudur: Önümüzde konulan seçenekler ne kadar fazla, şımartıcı, coşku verici, hatta şaşırtıcı olsa da gelin lütfen bu seçeneklerin hepsini birden aynı anda ve hızla devreye sokmayalım. Aşılama kampanyası sonuçlanıncaya, toplumsal bağışıklık düzeyine ulaşılıncaya kadar gelin ufak ufak 'ısınma turları' yapmakla yetinelim. Mesela düğünlere, nişanlara katılalım ama halay çekmelerden uzak duralım. Mesela toplu taşıt araçlarını kullanalım, akşamları çıkıp parklarda bahçelerde biraz nefes alalım ama gereğinden çok ve kontrol süz kalabalıklaşmayalım. Kısacası virüse yeniden bize daha rahat bulaşabileceği fırsatlar ve ortamlar sunmayalım. Hiç kuşku yok ki güzel günler bizi bekliyor. Ama her zaman her konuda olduğu gibi o güzel günlerin içini doğru ve akılcı yaklaşımlarla doldurmak da bize düşüyor."