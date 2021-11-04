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Koronavirüs

Prof. Müftüoğlu: Durumumuz tek kelimeyle 'iyi', iki kelimeyle 'iyi değil'

"Filyasyon meselesini, temaslı sorununu unuttuk"

04 Kasım 2021 08:00

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Koronavirüs pandemisinin Türkiye'de ve dünyadaki seyrini değerlendirdiği yazısında "Durumumuz tek kelimeyle 'İyi', iki kelimeyle ifade edilecek olursa 'İyi değil'dir" dedi. 

Prof. Müftüoğlu, bugünkü yazısında nedenleri şöyle açıkladı:

"‘İyi’yiz çünkü: Aşıları bulduk.

‘İyi’yiz çünkü: Koronanın huyunu, suyunu öğrendik.

‘İyi’yiz çünkü: Başlangıçtaki kapanma dönemlerini aşıp adeta yeniden dünyaya geldik. Bunlar 'iyiler'imiz.

‘İyi değiliz’ çünkü: Aşılama sürecinde hâlâ istenen başarıyı yakalayamadık.

‘İyi değiliz’ çünkü: Pandemi yorgunu ve bıkkını haline gelip 'maske-mesafe-hijyen' üçlüsünden neredeyse vazgeçtik.

‘İyi değiliz’ çünkü: Filyasyon meselesini, temaslı sorununu ve daha pek çok önemli ayrıntıyı adeta unuttuk. Bunlar da 'iyi değil'lerimiz." 

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