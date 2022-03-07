Prof. Müftüoğlu: 'Depresyon tehdidi', salgın sonrasının en önemli sağlık gündemlerinden biri

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Koronavirüs salgınının henüz sona ermediği uyarısını yaparken, "Varlığını 2 yıldır sürdüren bu belalı salgının başka bazı sağlık sorunlarının da tetikçisi olabileceğini aklımızda tutalım. Bu sorunların başında da depresyon, uykusuzluk, obezite ve otoimmün hastalıkların geldiğini unutmayalım. Uzmanlar salgın sonrası dönemde bu hastalıklarla beklenenden daha sık karşılaşacağımızı söylüyorlar. Benim de kanaatim bu yöndedir. Bana göre, özellikle 'depresyon tehdidi' salgın sonrasının en önemli sağlık gündemlerinden biri, belki de birincisidir" dedi.

Prof. Müftüoğlu, depresyon patlamasının sebeplerine de değinirken şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü de yukarıdaki bilgileri doğrulayan şu açıklamayı yaptı: 'COVID-19 salgını daha şimdiden bunaltı ve depresyonun yaygınlığını dünya genelinde yüzde 25 arttırdı!' Doğrudur! COVID-19 sürecinde gelişen 'kaygı ve endişeler, hastalık korkusu, ekonomik sorunlar ve uyku bozuklukları' muhtemel bir depresyon salgınının en önemli tetikçileridir. COVID-19’un en çok da gençler ve kadınların ruh sağlığını olumsuz yönde etkilediği kesindir. Özellikle ruh sağlığı uzmanları söz konusu süreci endişeyle izliyorlar. Diğer taraftan bu uzmanlara göre, COVID-19’un ruh sağlığımızda açtığı ve açacağı yaralar sadece depresyonla da sınırlı değil. Onlara göre 'depresyon sadece buzdağının görünen bölümü!'

Özeti şudur: Muhtemel bir depresyon salgınına karşı daha şimdiden hazırlanmamızda fayda var."