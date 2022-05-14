Prof. Müftüoğlu: Covid-19 salgınından sonra bizi bekleyen 3'lü sağlık tuzağının farkında değiliz

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugünkü yazısında pandemi sonrası yaşanan sorunlardan birinin depresyon olduğuna vurgu yaparken, dijitallik ve depresyon ilişkisine dikkat çekti.

Prof. Müftüoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Millet olarak ciddi bir depresyon meselesi ile karşı karşıyayız. Sorunumuz sadece 'karpuz gibi ortadan bölünmekle' sınırlı falan değil. Gerginiz, yorgunuz. Öfkeli, hoyrat, tepkili, sinirli ve uykusuzuz. Daha ilk mektepte öğrendiğimiz 'karşılıklı saygı' kuralını çoktan unuttuk. Muazzam bir ruhsal çökkünlüğe doğru kontrolsüz bir hızla ilerliyoruz. Bilelim ki COVID-19’dan sonra bizi bekleyen 3’LÜ SAĞLIK TUZAĞININ yani 'uykusuzluk, obezite, depresyon salgınları'nın hâlâ yeterince farkında değiliz. Sadece depresyon salgınında değil, uyku problemleri ve obezite meselesinde de dijital zehirlenmenin önemini fark edenlerin sayısı ise maalesef parmakla gösterilecek kadar az."