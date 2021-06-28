Prof. Müftüoğlu: Covid-19 atlatanlarda diyabet riski artıyor

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Covid-19'un diyabetlilerin ve obezlerin Covid-19'u beklenenden daha ağır geçirmesiyle iligili uyarıda bulunurken, Covid-19 atlatanlarda diyabet riskinin de arttığının altını çizdi.

Prof. Müftüoğlu, "Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü önemli bir açıklama yaptı. Örgüt Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı o açıklamada, 'Covid-19 nedeniyle hastanelerde yatan hastaların önemli bir bölümünü şeker hastalarının oluşturduğunu' belirterek insülin direnci, gizli ya da açık diyabet ya da diyabetin derecesi ne olursa olsun tip-2 diyabeti olan kişilerde Covid-19’un beklenenden daha ağır seyrettiği uyarısı yaptı. O açıklamanın net anlamı şudur: İnsülin direnci, gizli veya açık diyabet gibi bir sorununuz varsa lütfen aşınızı yaptırmada geç kalmayınız. Eğer herhangi bir şekilde Covid-19’la karşı karşıya kalırsanız tedavi için süratle yetkin bir sağlık kurumuna başvurunuz" ifadelerini kullandı.

Müftüoğlu, "Pandemiyle mücadelenin ilk günlerinden itibaren 'Koronavirüs-diyabet' ilişkisi konusunda önemli verilere ulaşıldı. Bu verilerin en mühimi de 'Koronavirüsten sonra diyabet sıklığının arttığı' şeklindeki gözlemler ve açıklamalar oldu. Anlaşılan o ki Koronavirüs bazı şanssız kişilerde pankreası da hedef alabiliyor. Pankreasta yaptığı hasarlar ile bu önemli ve yaşamsal içsalgıbezinde, insülin üretimini sekteye uğratabiliyor. Bu özellikle tip-1 diyabete genetik olarak yatkın çocuklar ve gençler için önemli bir ayrıntı, mühim bir bilgi. Diğer taraftan insülin direnci ve/veya gizli diyabeti olanlarda da problem var. Bu kişilerde Covid-19 iyileştikten bir süre sonra kan şekeri yükselmeye, kalıcı bir tip 2 diyabet tablosu gelişmeye başlıyor. Kanaatime göre, Covid-19 enfeksiyonu süreci ve sonrasında pankreas fonksiyonlarını -özellikle göbekli ve obezlerde- daha dikkatli bir gözle değerlendirmek lazım" düşüncesini dile getirdi.