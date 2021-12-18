Prof. Müftüoğlu anlattı: Panik atak mı, kalp krizi mi?

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, kalp krizini ve panik atağı ayırmak için bazı bilgiler verdi.

Müftüoğlu, kalpla ilgili göğüs ağrılarının "bazı önemli ve özel karakterleri" olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Kalp kaynaklı göğüs ağrıları her şeyden önce sol göğüs üzerinde ve oldukça geniş bir alandadır. Ayrıca göğsün ortasına, boynun sol tarafına, çene altına, sol omuza ve sol kola da yayılma eğilimindedir. Bu ağrılara çoğu zaman bulantı, baş dönmesi/baygınlık hissi, soğuk bir terleme hali, muazzam bir yorgunluk düzeyi de eşlik etmektedir.

Ama yine bilelim ki her göğüs ağrısı kalp krizi işareti değildir. Özellikle gençlik/orta yaş döneminde ortaya çıkan, yaygın bir alanda değil de kalbin tam da üzerinde neredeyse parmak ucuyla sınırlı dar ve küçük bir bölgede hissedilen, istirahat halindeyken gelen, kalbin neredeyse yerinden fırlayacağı gibi bir korku duygusu da veren, 'el ayak kesilmesi, baş dönmesi, nabız hızlanması' ve benzeri sorunların da eşlik ettiği göğüs ağrıları çoğu zaman sıradan bir 'PANİK ATAK SORUNU'dur. Ve çoğu zaman kalple ilişkisiz bir durumdur.

Bununla birlikte 'EĞER YAŞINIZ 40’IN ÜZERİNDEYSE AİLENİZDE KALP KRİZİ/BEYİN KRİZİ GEÇİRENLER SAYICA FAZLAYSA, KİLOLU/GÖBEKLİ BİRİYSENİZ, ŞEKER HASTASIYSANIZ, HİPERTANSİYONUNUZ VARSA SİZ YİNE DE İŞİ ŞANSA BIRAKMAYIN, SÜRATLE BİR TIBBİ YARDIM ALMAYA BAKIN.'"

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