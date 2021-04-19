Prof. Müftüoğlu: Alınan son önlemler, vaka sayılarını azaltmaya yetmeyecek; 'tam kapanma'ya yakın yeni önlemlerle desteklenmesi gerekiyor

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, 1 haftadır uygulanan yeni Koronavirüs tedbirleriyle ilgili, "Görünen o ki alınan bu son önlemler, vaka sayılarını azaltmaya yetmeyecek. Bu nedenle geçtiğimiz hafta uygulamaya konulan 'sınırlı kapanma' önlemlerinin hemen ve acilen daha da sıkılaştırılması, en kısa zamanda hatta mümkünse hemen yarından itibaren çok daha sıkı ve 'tam kapanma'ya yakın yeni önlemlerle desteklenmesi gerekiyor" dedi.

Müftüoğlu, yazısında"Eğer bunu bir an önce yapmazsak özellikle sağlık sistemimizdeki sıkışma ve son günlerde çok daha net şekilde ortaya çıkan sağlık ordumuzdaki yorgunluk önemli bir sorun haline gelecektir. Lütfen daha fazla gecikmeyelim, 15 gün sonraki neticeleri beklemeyelim bir an önce harekete geçip mevcut önlemleri daha da sıkılaştırma yoluna girelim" görüşünü savundu.

Müftüoğlu, "Bilelim ki bizi bu salgında en çok güçsüz düşüren ayrıntılardan biri, 'sokağa çıkma muafiyetleri'nin kötüye kullanımı oldu. Eline market poşetini alan 'vatandaş', cebine ülkemizde 'ikametgâh izni' olmasına rağmen yabancı ülke 'pasaport'unu koyan 'misafir', sahte rezervasyonlarla müşterilerine otel lokantalarında ziyafet, gece kulüplerinde parti düzenleyen 'turizmci' ve daha pek çok duyarsız kişi bu ölümcül günahı işledi, bu suça ortak oldu. Neyse ki sürece sonunda İçişleri Bakanı’mız sayın Süleyman Soylu el koydu. Bakan Soylu 'özellikle İstanbul ağırlıklı olmak üzere pandemiyle mücadelenin bundan sonraki döneminde kolluk kuvvetlerinin de devreye gireceğini' açıkladı. Üstelik bir de 'sürecin takipçisi olacağı' garantisi verdi. Bu yerinde ve doğru karardan dolayı sayın Soylu’ya teşekkürler" ifadesini kullandı.