Prof. Metin Günday: Son KHK ile TBMM fiilen lağvedildi, Anayasa değişikliği yürürlük tarihi öne çekildi

Türkiye’nin en önemli idare hukuku profesörlerinden Metin Günday, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 693 ve 694 sayılı KHK’lar için yaptığı değerlendirmede “OHAL KHK'leri ile yürürlükteki kanunların değiştirilmesi,TBMM devre dışı bırakılarak OHAL'in olağanlaştırılmasıdır“ ifadelerini kullandı.

“Yeni yayımlanan 694 sayılı KHK ile, hukuka açıkça aykırı ve denetimsiz bu uygulama tüm hızıyla sürdürülmektedir“ diyen Günday, söz konusu KHK ile Kasım 2019'da yürürlüğe girmesi öngörülen Anayasa değişikliklerinin yürürlük tarihinin öne çekilmesine dikkat çekti.

Metin Günday’ın Twitter üzerinden paylaştığı mesajlar şöyle:

“OHAL KHK'leri ile yürürlükteki kanunların değiştirilmesi,TBMM devre dışı bırakılarak OHAL'in olağanlaştırılmasıdır. Yeni yayımlanan 694 sayılı KHK ile, hukuka açıkça aykırı ve denetimsiz bu uygulama tüm hızıyla sürdürülmektedir.

Mesele, Bank Asya'ya "sehven"para yatırdığı için kamu görevinden çıkarılan AKP'li vekilin kızının 693 s.KHK ile göreve iade edilmesi değil. Mesele, salt aynı gerekçe ile kamu görevinden ihraç edilmiş binlerce insanın halen göreve iade edilmemiş olması. Ve daha önemli mesele, hiçbir somut gerekçe olmadan kamu görevinden çıkarılmış binlerce insanın halen "sivil ölüm"le karşı karşıya olması.

694 sayılı OHAL KHK'si ile TBMM fiilen lağvedilmiştir. 694 sayılı OHAL KHK'si ile, Kasım 2019'da yürürlüğe girmesi öngörülen Anayasa değişikliklerinin yürürlük tarihi de öne çekilmiştir...“