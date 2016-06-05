Prof. Metin Günday: 'Paralel yapı' tutuklamaları Hitler'in Almanya'sını andırıyor

İstanbul merkezli 'paralel yapı' operasyonunda 20 kişinin tutuklanmasını değerlendiren Prof. Metin Günday, sulh ceza hâkiminin “Böyle bir örgütün maruf olması nedeniyle maruf olan şeyin ispata muhtaç olmadığı görülmüştür" kararıyla ilgili olarak "Mussolini İtalyası'nda da Hitler Almanyası'nda da Yahudi olmak suçtu. Kabahatin olmasa da suçluyorlardı. Aynı mantıktır yani" dedi. Günday, "Bununla insanları suçlayamazsın. Elinde somut veriler olur öyle suçlarsın" diye konuştu.

Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararını yorumlayan hukukçu Prof. Dr. Metin Günday, kamuoyunun algısı öyle denilerek bir oluşumun terör ya da illegal sayılamayacağını vurguladı.

Günday, tepkisini şu sözlerle anlattı:

“Bir örgüt illegal midir değil midir bu bir yargı kararıyla tespit edilir. O karardan sonra illegal örgüt olduğukararını verirsin. Burada öyle bir durum söz konusu değil. Kararı veren hakimlik diyor ki ‘Buna gerek yok.' Şurada okullar açmış, arkasında uluslararası güçler olduğu da bilinmektedir diyor. Adeta kendisi ortada bir şey olmadığı halde bunu varsayarak, herkes böyle algılıyor deyip....Böyle bir şey bir hukuk devletinde düşünülebilir mi? Olmaz. Terör örgütünün tespit edilmesi lazım. Bunu kamuoyunun algısı mı tespit edecek. İnsanların yargı dışında zihinlerinde oluşan bir kanaat mı belirleyecek. Böyle şey olur mu?”

"Böyle bir örgüt yok"

Günday, “İllegalörgüt olduğunu ortaya koyacak somut veriler olması lazım. Şu şu nedenle illegalörgüttür. Kaçakçılık yapıyor, bilmem ne yapıyor... Ama böyle bir şey yok. Benim bukarardan gördüğüm böyle bir örgüt yok” diye konuştu.

Pinhan Restoran'a gitmenin suç olarak görülemeyeceğini ifade eden Günday, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bilmem Arapça şu manaya geliyormuş. Bu karardaki restorana giden herkes gizli saklı iş yapıyor mu demek? ‘Paralel yapı iddiası'yla Benim hiç alakam yok. Diyelim ki, bu lokantada kebap yemeye gitsem ben de mi gizli kapaklı iş yapıyor olacağım? Oraya kadar gider.Bir spor kulübü de üç beş defa Pinhan Restoran'da yemekyese bundan da mı terör örgütü çıkartacak hakim. Bunlar mizah filan ama maalesefkara mizah.”

"Hitler Almanyası gibi"

Yassıada kıyaslamasını o dönemin ihtilal mahkemesi olması açısından tasvip etmediğini ifade eden Günday, şunları kaydetti:

“Orada adam, yargılanan hükümet mensuplarına ‘Anayasayı ayaklar altına almış' diyor. Kafaya yerleşmiş o. İhtilal mahkemesi o. Tabi tasvip edilemez öyle bir şey. Onunla olağan dönemdeki bir mahkemeyi kıyas etmek doğru değil. O zaman bunların hepsi olağanüstü mahkeme diyeceksin. Mussolini İtalyası'nda da Hitler Almanyası'nda da Yahudi olmak suçtu. Kabahatin olmasa da suçluyorlardı. Aynı mantıktır yani. Daha genelleyerek söylüyorum. Bununla insanları suçlayamazsın. Elinde somut veriler olur öyle suçlarsın. Lokantanın adıyla Arapça'da böyle ifade ediliyor diye suçlayamazsın.”