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'Paralel yapı' operasyonu; aralarında askerlerin de bulunduğu 40 kişi gözaltında

Operasyon 7 ilde düzenlendi

04 Haziran 2016 15:50

Edirne’nin de aralarında olduğu 7 ilde ‘Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında emekli astsubay ve iş insanlarının bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri için emniyete götürüldü.

Hürriyette yer alan habere göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Edirne merkezli 7 ilde 'FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. Sabah erken saatlerde 7 ildeki şüphelilerin evlerine baskın düzenleyen polis ekipleri 40 zanlıyı gözaltına aldı. Sağlık kontrolü ve parmak izi işlemlerinin ardından aralarında emekli astsubay, işadamı, esnaflarında bulunduğu şüpheliler ifadeleri için Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

 

Suçlama ‘terör örgütü’

 

Gözaltına alınan şüphelilerin, “hükümet görevlilerini tamamen ya da kısmen engelleme”, “terör örgütü kurmak ve yönetmek”, “terör örgütüne üye olmak”, “terör örgütü faaliyetleri kapsamında resmi belgede sahtecilik, dini inanç ve duyguları istismar suretiyle dolandırıcılık”, “mal varlığı değerlerini aklamak”, “terör örgütüne finansman sağlamakla” suçlandığı belirtildi.

Operasyon kapsamında diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerinde Edirne’ye getirileceği ve şüpheli sayısının artabileceği bildirildi.

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