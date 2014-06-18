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Dünya

Prof. Mehmet Öz, ABD Senatosu'nda ifade verdi

2012 yılında yayınlanan programında yeşil kahve çekirdeğinin kilo vermeyi sağladığını iddia eden Dr. Öz, ABD senatosu karşısında kendisini savundu

18 Haziran 2014 16:32

ABD’de kendi adıyla yayınlanan programın sunuculuğunu yapan ünlü kalp cerrahı Prof.Dr. Mehmet Öz, programında diyet ilaçlarını övdüğü gerekçesiyle, Missouri Senatörü Claire McCaskill tarafından ifade vermek üzere ABD Senatosu’na çağırıldı.

2012 yılında yayınlanan programında yeşil kahve çekirdeğinin kilo vermeyi sağladığını iddia eden Dr. Öz, senato karşısında kendisini savundu. Senatör McCaskill ifade sırasında, “Programında birçok güzel şey yapıyorsun. Ama neden bu tür ürünlerin işe yaramadığını bildiğin halde bunları söylüyorsun anlamıyorum” diye konuştu. Önerdiği ilaçların işe yaradığına inandığını belirten Öz de, bu ilaçları kendisi ve ailesinin de denediğini ifade etti. İşinin ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek olduğunu söyleyen Öz, insanlara umut olabilecek bir ürünü onlara sunarak onlara yardım ettiğini iddia etti. Öz, buna rağmen bu ilaçların diyet ve egzersiz yapmadan uzun süreli çözüm üretmeyeceğini de kabul etti.

İfade sırasında Öz, hiçbir zaman belli bir markanın ürününü önermediğini ve asla bu ilaç satışlarından para kazanmadığını belirtti. Bununla birlikte Öz, ifadesinde, “Eğer benim fotoğrafım veya görüntüm olan bir ürün reklamı görürseniz bilin ki bu benim iznim olmadan yapılmıştır ve bu illegaldir” şeklinde kendisini savundu.

Senatör Richard Blumenthal, Dr. Öz’den bu tip ürünlerle ilgili genel ifadeler kullanmak yerine işe yaradığına inandığı ilaçların bir listesini yapmasını istedi. Blumenthal, bunun tüketiciler için daha faydalı olacağını ifade etti. Bunun bir süredir aklında olduğunu belirten Dr. Öz de, “Sizin de öneriniz ve desteğinizle bu listeyi hazırlayacağım. Bu sayede konuyla ilgili kendi sebep olduğumuz sıkıntıları da temizlemiş oluruz” şeklinde konuştu.

 

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