Prof. Mehmet Ceyhan: Toplumsal bağışıklığın gelişmesini beklemek hayal

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sosyal medya hesabından pandemi süresinde gündeme gelen ‘toplumsal bağışıklık' konusunda açıklamalarda bulunarak Türkiye'de toplumsal bağışıklık için oranların düşüklüğüne dikkat çekti..

"İstanbul'da 7 salgın dalgası geçirmek gerekir"

Türkiye ve İstanbul'da toplumsal bağışıklığa ilişkin ortalama oranları açıklayan Ceyhan, “Covid-19 pandemisinden kurtulmak için toplumsal bağışıklık gelişmesini beklemek hayal. En iyi olasılıkla Türkiye genelinde yüzde 2, İstanbul'da yüzde 6,7 bağışıklık gelişmiş olabilir. Yani İstanbul'da bile en az geçirdiğimiz büyüklükte 7 salgın dalgası geçirmek gerekir” ifadelerine yer verdi.