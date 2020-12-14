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Canlı yayında mide kanaması geçiren Prof. Mehmet Ceyhan taburcu edildi

14 Aralık 2020 12:28

Canlı yayında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan,  tedavisinin ardından taburcu edildi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, geçen salı günü canlı yayında rahatsızlandı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Prof. Dr. Ceyhan’ın, yapılan tetkiklerinde mide kanaması geçirdiği belirlendi. Prof. Dr. Ceyhan, hastanede süren 6 günlük tedavisinin ardından bu sabah taburcu edildi.

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