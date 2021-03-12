Prof. Mehmet Ceyhan: Önlem alınmazsa Türkiye, mutant virüslerin güzergâhı haline gelecek

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, önlemlerin artırılmaması durumunda Türkiye’nin mutant virüslerin güzergâhı haline gelebileceğini söyledi.

Koronavirüs'ün mutasyona uğrayan türleri dünyaya yayılmaya devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bulaşıcılığının daha fazla olduğu bilenen İngiltere mutasyonunun 76 ilde 41 bin 488 kişide tespit edildiğini açıkladı.

TIKLAYIN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 76 ilde 41 bin 488 İngiltere mutantı tespit edildi

Dünya’dan Yasemin Salih’e konuşan Prof. Ceyhan, mutant virüslerin artmasını kolaylaştıran faktörlerin ortada olduğunu belirterek, Türkiye’de bu konudaki hataların tamamının yapıldığını ifade etti.

Prof. Ceyhan, “Mutant virüslerin artmasını kolaylaştıran faktörlerin başında yurt dışından girişlerin yeterince kontrollü yapılmaması geliyor. Diğer faktörler ise yurt içi seyahatlerin kısıtlanmaması, toplum aşılamasının hızla tamamlanamaması, etkisiz veya az etkili antiviral ilaç kullanımı ve son olarak da virüs yayılımını önlemek için gereken tedbirlerin gevşemesi. Bakıldığında Türkiye bunların tamamını yapıyor" dedi.

Bilim insanlarının aylardır bu önlemlere dikkat çektiğini söyleyen Ceyhan bu konuda düzenleme yapılmadığını savunarak, “Yanlışın neresinden dönersek kardır. Şimdi normalleşmeden bahsediliyor. Ne yazık ki her şeyin serbest bırakılması için hiç de uygun bir ortam yok. Dikkat etmezsek Türkiye mutant virüslerin güzergahı haline gelebilir. Mutant virüs sayısı günlük vaka sayısıyla birlikte artıyor. Önlemlerin kaldırılması da buna katkı sağlamaya başladı" diye konuştu.