Prof. Mehmet Birkiye: Türk dizileri zeka özürlü!

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölüm Başkanı Prof. Mehmet Birkiye, Türkiye'de yayınlanan dizilerin geldiği noktayı "halka hakaret" olarak yorumladı. Birkiye, “Dizilerimizi maalesef zeka özürlü buluyorum, bu düzey halka hakarettir” dedi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, dizilerin süresinin ticari kaygılarla son derece uzun tutulduğuna dikkat çeken Birkiye, “Bu durum oyunu, senaryoyu, karakterleri ve karakterlerin birbirleri ile olan ilişkilerini inanılmaz derecede yavaşlatıyor. Oyun akmıyor. O kadar ki bazen izleyiciyi çıldırtacak seviyeye kadar geliyor” ifadesini kullandı.

"100 - 150 sene sonra objektif yorum yapılabilir"

Sanatın hiçbir zaman doğrusal bir çizgi üstünde ilerlemediğini hatırlatan Birkiye, “Sanat inişli çıkışlı bir süreç izler. Sanatta toplumun durumu, ülkenin kültür iklimi ve sanata yapılan yatırımlara bağlı olarak düşüşler ve yükselişler görülür. Türkiye’de günümüz sanatının durumunu bugünden irdelemek pek mümkün değil. Zira nesnel bir yaklaşım olmaz. Bu değerlendirmeler ancak 100-150 sene sonra objektif bir yorum içerebilir. Bugün yapılacak her genel değerlendirme politik bazı kaygılar içerecektir” diye konuştu.

Son yıllarda tiyatroya patlama derecesinde bir ilginin olduğunun altını çizen Birkiye, “Bugün İstanbul’da irili ufaklı 300 civarında özel tiyatro var. Bu durumun ekonomik karşılığı elbette tartışılır, ancak ben pek çoğunu oldukça başarılı buluyorum. Özellikle 20 ile 40 yaş arası insanların tiyatroya büyük ilgi gösterdiğini ve tiyatro izlemeye gittiğini gözlemliyoruz. Bu da elbette memnuniyet verici bir gelişme. Seyirciyle buluşmak önemli” şeklinde konuştu.