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Yaşam

Prof. Leziz Onaran hayatını kaybetti

Çevre, sağlık ve kadın hakları savunucusu Prof. Dr. Leziz Onaran, 83 yaşında hayatını kaybetti.

06 Aralık 2013 13:06

Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği (NÜSED) ve Ulusal Eğitim Derneği’nin kurucularından Prof. Dr. Leziz Onaran, 83 yaşında, yaşamını yitirdi.

Bir süredir Ankara 29 Ekim Hastanesi’nde tedavi gören ve 83 yaşında yaşamını yitiren Prof. Onaran, uzun yıllar Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi’nin Gastroentroloji Bölümü’nde hizmet vermiş; emekli olduktan sonra köşesine çekilmeyip NÜSED, Kadın Dayanışma Vakfı, Ulusal Eğitim Derneği ve Cumhuriyet Kadınları Derneği kurucuları arasında yer almıştı. Bu dernek ve vakıfların uzun süre başkanlıklarını da yürüten Leziz Onaran’ın çalışmaları, başta Türk Tabipleri Birliği olmak üzere çeşitli kuruluşlarca ödüllendirilmişti.

Hayatını Bilgi Yayınevi'nden çıkan "Yaşamak Sorumluluktur" adlı anı kitabında okurlarla paylaşan Prof.Dr. Leziz Onaran, yakın zamanda edebiyat eleştirmeni ve şair eşi Mustafa Şerif Onaran’ı yakın zaman önce kaybetmişti.
 

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