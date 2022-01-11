Prof. Kurugöl'den uyarı: 'Omicron hafif geçiyor' algısı yanlış, aşısızları öldürüyor!

Koronavirüs'ün son varyantı Omicron'un kısmi bağışıklığı olan kişilerde hafif seyrettiğini ancak aşısızlarda ölümcül olabileceğini açıklayan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "'Aşısızım, Omicrona yakalanayım ve bağışıklık kazanayım' düşüncesi tamamen yanlış olur" dedi

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl'den 'Omicron varyantı hafif geçiyor' algısının yanlış olduğunu söyledi.

Habertürk'e konuşan Prof Dr. Kurugöl, "Daha bulaşıcı olan ve bağışıklık sistemine karşı daha dirençli olan Omicron varyantının yayılmasıyla hastalıkta bazı değişiklikler oldu. Buna göre iki doz aşı olanlar veya daha önce koronavirüse yakalanıp hastalığı hafif ya da ağır bir şekilde atlatmış olanlar da yeniden Omicron ile hasta olabiliyor" dedi.

Prof Dr. Kurugöl, şöyle konuştu:

"İnsanlarda, Omicron hafif geçiyor; grip, nezle gibi seyrediyor düşüncesi var. Doğru, çevredeki birçok kişide de hastalık bu şekilde seyrediyor ama bu kişiler ya aşılı ya da hastalığı daha önceden geçirmiş kişiler. Bu kişilerde Omicron hafif seyreder ama aşısız kişiler için aynısını söyleyemeyiz. Omicron'un hafif seyretmesi, varyantın daha hafif hastalık yapmasından çok kişilerdeki bağışıklığa bağlı. Kişilerde kısmi bağışıklık olduğu için hastalık hafif seyrediyor ama bu yanıltıcı olmasın. Çünkü Omicron'a yakalanan aşısız kişiler hastalığı çok ağır geçirebilir. Bunun örneklerini görüyoruz; aşısız olup hastalığı geçiren yoğun bakıma gelen veya hayatını kaybedenler var. Bu yüzden 'Aşısızım, Omicrona yakalanayım ve bağışıklık kazanayım' düşüncesi tamamen yanlış olur."