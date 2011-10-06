Prof. Kural'dan suç duyurusu

T24-

AA'nın haberine göre, Kural, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: "Sanatçı Cem Yılmaz, Maslak TİM Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirdiği, Ekim 2011 ve Kasım 2011 boyunca devam edecek olan stand-up gösterilerinde sahnede sürekli elinde sigara ile dolaşmakta, tütün kontrolü yasaları ile alay etmekte, üstelik de şahsımı hedef alarak ve ismimi zikrederek bu işi yapmaktadır. Böylelikle sigara reklamı da yapmaktadır. Oysaki yasalar kapalı alanlarda sigara içilmesini de kesinlikle men etmiştir.''Kural, daha önce de, müziği bıraktığını açıklayan şarkıcı Teoman'a aynı nedenle dava açmıştı.