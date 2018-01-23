Prof. Küçükusta: Bu ilaçlar, en hafif hastalara bile reçete ediliyor, durumun vehametini siz tasavvur edin!

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, KOAH ve astım hastalığı için kullanılan bazı ilaçların kalp rahatsızlığı riskini arttırdığını belirtti. Kendi web sitesinde yazdığı yazıda, ortalama yaşları 71 olan 284 KOAH'lı hastanın üzerinde yapılan araştırmada ilaçların kalp rahatszılığını tetiklediğini tespit edildiğini kaydetti.

Ahmet Rasim Küçükusta'nın şahsi web sitesinde yer alan "KOAH ve Astım ilaçları kalp rahatsızlığı riskini arttırıyor" başlıklı yazısı şöyle:

Ortalama yaşları 71 olan 284 bin KOAH’ lı üzerinde gerçekleştirilen araştırmada uzun etkili bronkodilatatör kullanımının ciddi kardiyo-vasküler riskleri ilk 30 günde bir buçuk misli artırdığı tespit edildi.

Bu riskler arasında koroner kalp hastalığı, kalp yetersizliği, kansız inme ve aritmi bulunuyor.

Bronkodilatatör ilaçlar bronş düz kaslarını gevşeterek daralmış olan bronşların genişlemesini sağlıyor ve nefes darlığını gideriyor.

Uzun etkili bronkodilatatör ilaçların başlıca iki türü var.

Bunlardan biri beta-agonistler (formetarol, salmeterol, indakaterol, vilanterol) diğeri ise uzun etkili muskarinik antagonistler (tiotropium, glycopyrronium bromide, umeclidinium)’ dir.

Gelelim neticeye

Ağır KOAH ve astımlı hastalarda kullanılması gereken bu ilaçlar endüstrinin verdiği gazla en hafif hastalara bile reçete ediliyor.

Panik ataklı hastalara bile verildiğine şahit oldum diyeyim siz durumun vahametini tasavvur edin.