Prof. Küçükosmanoğlu: "Aç-kapa" yaparak bu salgını engellemek mümkün değil

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, Covid-19 salgınını kontrol altına almada aşılamanın hayati önemine dikkat çekerek, Türkiye’nin şu anda aşı uygulamasında en yavaş dönemini geçirdiğini söyledi.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, Koronavirüs salgınıyla mücadelede aşılama ve tam kapanma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’a konuşan Küçükosmanoğlu, tam kapanmada aşılama uygulamasında yaşanan yavaşlamaya dikkat çekti.

Türkiye’nin şu anda aşılamada en yavaş dönemini geçirdiğini belirten Küçükosmanoğlu, "Salgının kontrole alınması kaçarak değil aşıyla olmalı" diyerek İsrail ve Britanya'ya işaret etti.

Bu ülkelerde aşılama sayesinde yaygın test yapmalarına rağmen vakalarda azalma görüldüğünü belirten profesör sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim bu günleri boşa geçirmememiz lazım. Aşı yapamadıkça belki insanlar üçüncü doz aşıya ihtiyaç duyacak. Biz aşımızı ocakta olduk, belki yine sıraya gireceğiz. ‘Aç-kapa, vakalar artsın-azalsın’, bu yöntemle salgını engelleme mümkün değil. Aşılamanın hızlanması lazım."

Test sayısındaki azalmaya değinen Prof. Dr. Küçükosmanoğlu temaslılar arasında bile sadece semptomlular test yapıldığına dikkat çekti.

Kritik pozisyonda çalışan toplu taşıma şoförleri, taşımacılık sektörü, gıda sektörü çalışanlarına gibi gruplara düzenli olarak test yapılmasını önderdiklerini hatırlatan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri, "Böyle bir tarama olmaması gerçekçi sayıların bulunmasını engelliyor. 16 milyon kişi hâlâ çalışmaya devam ediyor. En azından bu kişilerin testle taranması gerekir" dedi.