Prof. Korkut Borotav, büyüme rakamlarını değerlendirdi: Ücretler düşüyor, işsizlik geniş anlamıyla artıyor, peki, tüketim artışı nasıl mümkün oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Ocak- Mart 2021 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerine göre, Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü. İktisatçı Prof. Dr. Korkut Boratav, Türkiye ekonomisini ve büyüme rakamlarını değerlendirdi. 2020’nin son çeyreği ile karşılaştırıldığında ekonominin daralma içerisinde olduğuna dikkati çeken Boratav, "Ücretlerin payı bu kadar büyük bir düşme sağlamışsa tüketim artışı nasıl mümkün oldu?” sorusunu da yöneltti. Boratav, Türkiye ekonomisinin baz etkisi ile yüzde 7 büyüdüğünü söyledi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Prof. Dr. Korkut Boratav, öncelikle bakılması gereken rakamların 2020’nin son çeyreği ile 2021’in ilk çeyreğindeki gerçekleşmeler olduğuna dikkat çekti. “2020’nin son çeyreğinde milli gelir hacim endeksine göre 513 milyar lira. 2021’nin ilk çeyreğine gelindiğinde ise 434 milyar liraya düşüyor” yorumunu yapan Boratav, şunları söyledi:

"2020’nin ilk çeyreği yani 12 ay öncesi ile karşılaştırıldığında yüzde 7 artış var. Ancak Ekim-Aralık 2020 ile karşılaştırma yapıldığında ise yüzde 15 düşme görülüyor. Hesaplama ile ilgili sistemdeki bozukluklar bir yana ekonominin şu anda gerileme içerisinde olduğunu görüyoruz.

Yüzde 15’lik bu büyük küçülme ekonominin daralma içinde olduğunu gösteriyor. Bu, ilk 3 ay da Naci Ağbal’ın Merkez Bankası başkanı olduğu dönemdir. Bütün kredi musluklarının kısıldığı, yüksek faizlerin etkilediği, kredi faizlerinin yükseldiği bir dönem."

Bu yılın ikinci çeyreğinde baz etkisinden kaynaklı önemli bir büyüme görüleceğine işaret eden Boratav, ondan sonrasının belirsiz olduğunu söyledi.