Prof. Kayıhan Pala: Ölüm sayıları bu kadar yüksek seyrederken, olgu sayılarındaki düşüşü şaşırtıcı buluyorum

Sağlık Bakanlığı’nın aşı politikalarını değerlendiren Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, “Şu anda aşıyla koruma kalkanı altına alabildiğimiz nüfusun yalnızca üçte biri. Aşılama oranımız, iyi durumda değil” dedi.

Duvar'dan Pelin Akdemir'e konuşan Prof. Pala, Koronavirüs salgınının seyrine ve aşı politikasıyla ilgili olarak, "Ölüm sayıları bu kadar yüksek seyrederken, olgu sayılarındaki düşüşü şaşırtıcı buluyorum. Yeterince test yapılmaması, sonuçların geçmiş yıllarda olduğu gibi tamamını içerecek şekilde açıklanmaması ya da Türkiye’de geçmişle kıyaslandığında olgu-ölüm hızının daha yüksek olması gibi gerekçeler karşımıza çıkabilir. Hangisi olduğuna yanıt verebilmek için Sağlık Bakanlığı’nın verileri kapsamlı olarak açıklıyor olması gerekir. Maalesef Sağlık Bakanlığı çok az veri açıklıyor. Bugün artık ağır hasta sayıları bile açıklanmıyor. Bu koşullarda pandeminin gittiği noktayla ilgili ayrıntılı analiz yapmak çok zor" diye konuştu.

Açıklanan tabloya göre Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 Ağustos'tan beri 100'ün üzerinde seyrediyor. 19 Ağustos'ta ise Covid-19 nedeniyle yaşanan günlük can kaybı 200'ü geçti.

Pala, aşılanma oranına ilişkin olarak da, "Türkiye’nin aşılanma oranı iyi bir seviyede değil. Orta seviyede. Aşılanma oranı dediğimiz zaman iki doz aşısını yaptırmış, tam aşılı olanların oranını hesaba katmamız gerekir. Bugün itibariyle iki doz aşısını yaptırmış olanların oranı yüzde 39 civarında. Bunlar içinde yalnızca iki doz Sinovac olanları çıkartacak olursak, iki doz BionTech ya da iki doz Sinovac üstüne bir doz daha Sinovac ya da BionTech olanların, Türkiye’deki oranı yüzde 32 civarında. Şu anda aşıyla koruma kalkanı altına alabildiğimiz nüfus, yalnızca üçte bir. Geri kalan üçte ikisi korunmasız. Aşılama oranımız “iyi” diyebileceğimiz bir durumda değiliz" ifadelerini kullandı.