Prof. Kayıhan Pala eylül ayı için uyardı: Vaka sayıları artışa geçecek

Sağlık Bakanlığı verilerinden yola çıkarak, Türkiye'de 200 bine yakın aktif vaka bulunduğunu tahmin eden Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, yetkilileri eylül ayına ilişkin uyardı.

Pala, günlük ortalama bin düzeyinde seyir eden vaka sayısının Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının birinci dalgasının sönümlenmediğini ortaya koyduğunu belirterek, yeni vakalara ilişkin uyarıda bulundu.

Pala, İstanbul'da 300 bini aşan toplumsal hareketlilik yaşandığını ve sosyal mesafenin korunmadığını vurgulayarak, "Önümüzdeki iki hafta içerisinde etkisini göstermiş olacak. Ağustos'un 15'inde de özel okulların açılmasından söz ediliyor. Bu da gerçekleşirse sayının düşme ihtimali görünmüyor" dedi.

Mevsimsel grip uyarısı

Anadolu illerinden ve Ankara'dan vaka sayılarına ilişkin kötü haberler geldiğini kaydeden Pala, eylül ayıyla birlikte vaka sayılarının artışa geçeceğini ifade etti:

"Eylül ayında mevsimsel grip denilen influenza açısından da vakaların gözlenmeye başlamasıyla, bu aydan itibaren ekim, kasımı da içerecek şekilde virüsün kendisinde hastalık yapma yeteneğinde azalma olmazsa Türkiye'de olgu sayısında ve buna bağlı olarak yoğun bakım hastası, yaşamını yitiren sayısında bir artışın karşımıza çıkabileceği öngörülebilir."

"200 bine yakın vaka"

Salgının birinci dalgasını sönümlenmemesini yanı sıra toplumdaki algının 'hastalık yokmuş gibi bir algı' olduğunu söyleyen Pala, Sağlık Bakanlığı'nın test sayılarını sınırlandırdığına dikkat çekti:

"Risk grubundakileri test yapılmaması şu andaki vaka sayıları açısından düşündürücü. Bu 150 bin kişiyi kapsayacak saha araştırmasındaki duruma bakacak olursak, toplumda halen 200 bine yakın aktif vaka sayısı varken, bunun 10'da birine yakını ancak yakalanabilmiş durumda. Yakalanamayanlar halen hastalığı bulaştırma özelliğine sahip. Mevsimsel grip yokken, olgu sayısı artmamışken bile önlemlerde eksiklikler olduğu görülüyor. Türkiye önlemlerde biraz sanki işi oluruna bırakmış görünüyor."