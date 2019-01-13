Prof. Karatepe: Merkez Bankası, personel politikasında çok köklü değişikliğe gidebilir

Merkez Bankası Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı, ancak yerine yenisi getirilmedi. Prof. Dr. Yalçın Karatepe, "Büyük olasılıkla istedikleri kişileri istedikleri pozisyona atayacaklar, sonra da yeni yönetmeliği yayımlayacaklar" dedi.

‘TCMB Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik’ dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece 27 Aralık 2014 tarihli ve 29218 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış oldu. Yeni yönetmelik yayımlanıncaya kadar TCMB’de görevde yükselme ve unvan değişikliklerinin hangi kriterlere göre gerçekleştirileceği belirsiz.

İktisatçı Prof. Yalçın Karatepe, konuyu BirGün gazetesine değerlendirdi. Karatepe’nin ifadeleri şöyle:

"Kurumların farklı konulardaki işleyişlerinin nasıl olacağına ilişkin yönetmelikler bulunur. Bu yönetmeliklerin belirlemiş olduğu koşullar ve kurallar çerçevesinde de kurumsal karar alma süreçleri işletilir ve kurumlar faaliyetlerini sürdürür.

Personele ilişkin yönetmelikler de bu gruba girer. Bir kişinin ilgili kurumda farklı görevlere nasıl gelebileceği, unvanlarını nasıl alabileceği ayrıntılı olarak ilgili yönetmelikte belirtilir. Personel atamalarına yönelik kurumların işleyişi, idarenin takdir yetkisini sınırlanması ve süreçlerin objektif bir biçimde işletilmesi açısından önemli bir düzenlemedir.

Dün Resmi Gazetede yayımlanan bir karar ile ‘Merkez Bankası Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ yürürlükten kaldırıldı. Merkez Bankası gibi önemli ve büyük bir kurumun görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin bir yönetmeliğinin olmaması düşünülemez; ancak kaldırılan yönetmeliğin yerine yenisi ‘henüz’ getirilmedi. Dolayısıyla yeni yönetmelik yayımlanıncaya kadar görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin herhangi bir koşul da kalmadı.”

Prof. Dr. Karatepe’ye göre, bu durum iki şekilde yorumlanabilir:

Ocak ayında yapılacak olan olağanüstü genel kurulda Merkez Bankası’nın personel politikasına ilişkin çok köklü bir değişikliğe gidilecek. Bu kapsamda yeni yönetmelik yayımlanıncaya kadar Merkez Bankası’nda herhangi bir terfi ya da unvan değişikliği yapılmayacak.

Bir düzenleme kalmadığı için istedikleri görevde yükseltmeleri ya da unvan değişikliğini herhangi bir koşula bağlı olmadan yapabilecekler.

Bunlardan hangisinin olacağının Merkez Bankası’nın uygulamasından ya da yapacağı bir açıklamadan öğrenilebileceğini belirten Karatepe, “Mevcut durumda bir düzenlemenin kalmamış olması şu anda bütün takdir yetkisinin Merkez Bankası’nın ilgili organlarına bırakıldığı anlamına gelir. Acaba banka yönetimi yeni düzenleme yayımlanıncaya kadar istediği her tür atama ve yükselmeyi yapacak mıdır? Büyük olasılıkla istedikleri kişileri istedikleri pozisyona atayacakladır. Operasyon tamamlandıktan sonra da yeni yönetmeliği yayımlayacaklardır” ifadelerini kullanıyor.