Merkez Bankası'nda yükselme ve unvan değişikliğine yeni düzenleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.
27 Aralık 2014 tarihli ve 29218 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.
Bugün itibarıyla yürürlüğe giren Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütüyor.