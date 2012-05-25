Prof. Karatay prensiplerine göre yemek tarifleri

Gülden Öktem

(25 Mayıs 2012, Milliyet)

Kolesterol ile ilgili yaptığı açıklamarla ve yazdığı zayıflama kitabıyla dikkatleri üzerine çeken Prof. Canan Efendigil Karatay’ın üçüncü kitabı “Karatay Mutfağı” çıktı.

Karatay kitabı, sağlığını ve kilosunu önemseyen ama ağız tadından da taviz vermek istemeyen, mutfağında sağlığı ve lezzeti aynı anda arayanlar için yazdı. İçinde farklı tariflerin bulunduğu “Karatay Mutfağı”, Karatay prensiplerine göre revize edilmiş geleneksel Türk mutfağından örnekler sunuyor. Kalıcı kilo verdiren, doğal ve lezzetli yemek tariflerinin yer aldığı kitap sağlıklı yaşam prospektüsü niteliğinde.



Pişirme yöntemleri



“Karatay Mutfağı”nda doğal ve temiz malzeme seçimi, akıllı alışveriş tüyoları, sağlıklı pişirme yöntemleri ve evde yapılabilecek doğal ürünlerin tarifleri bulunuyor. “Karatay Diyeti”nde yer alan tariflerin en önemli özelliği ise sağlıklı yağlar, proteinler ve karbonhidratlarla hazırlanması, vücudu sağlığına kavuşturması ve zayıflatması.

Mevsimsel mönü örnekleri de “Karatay Mutfağı”nın doyurucu özelliğini, gelenekselliğini gösteriyor. Ayrıca Canan Karatay, kitapta Karatay Diyeti’ni ‘protein diyeti’ olarak değerlendirenlere de tarifleriyle cevap veriyor.

Kullanılan malzemelerin bakkaldan, pazardan rahatça bulunabildiğinin altını çizen Canan Karatay, “İnsanların hayatlarında duymadıkları malzemeler bu kitapta yer almıyor” diyor.



Sakatattan çorbaya



“Karatay Mutfakta”, “Hangi Besin Hangi Mevsimde Güzel”, “Karatay Mutfağı’nın Altın Kuralları”, “Evde Yapılabilecek ‘Hakiki’ Doğal Ürünler”, “Dinçleştiren ve Kalıcı Kilo Verdiren Tarifler”, “Mevsimlere Göre Örnek Mönüler” olmak üzere altı bölümden oluşan kitapta, Canan Karatay kahvaltının nasıl yapılması gerektiğinden, salata ve meze tariflerine, çorbalardan sakatat yemeklerine, baklagillerden balıklara kadar pek çok tarifi okurlarına sunuyor.

Prof. Canan Karatay, kitabında Karatay Diyeti’nin olmazsa olmazlarını da hatırlatıyor:

- Her gün 2 - 3 litre sıvı almaya dikkat edilmeli.

- Akşam saat sekizden sonra hiçbir şey yenmemeli, bol bol su içilmeli ve hareket edilmeli.

- Her şey doğal ve mevsiminde olmalı.

- Doğal sağlıklı proteinler, sağlıklı karbonhidratlar ve yağlar dengeli olarak alınmalı.

“Karatay Mutfağı”ndan mönü ve tarifler:



İlkbahar ve yaz için örnek mönü

Kahvaltı (08.00 - 09.00)

Karatay Kahvaltı Tabağı

Öğle yemeği (13.00 - 14.00)

Topçata Çorbası

Zeytinyağlı Bakla

Yoğurt

Akşam Yemeği (18.00 - 19.00)

Fırında Kuzu Pirzola

Yoğurtlu Semizotu Salatası

Karatay Kahvaltı Tabağı:

- Az pişmiş 2 adet yumurta

- Avuç içi kadar az tuzlu peynir

- Bir ince belli çay bardağı ceviz, fındık, fıstık, badem veya yerfıstığı içi

- Az tuzlu 10 - 15 adet zeytin

- Domates, biber, salatalık, turp, maydanoz, nane, roka, vb.

- Limonlu çay ya da süt

Fırında Kuzu Pirzola

(Yaz ve sonbaharda yapılabilir)

Malzeme

1 kg kuzu pirzola

4 adet olgun domates

3 adet yeşil biber

3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 yemek kaşığı kekik